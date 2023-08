Moto3: riecco Tatchakorn Buasri, 2^ wild card nel GP Austria

Dopo il debutto nello scorso GP di Germania, Tatchakorn Buasri ha un’altra occasione nel Mondiale Moto3. Il prossimo fine settimana si corre in Austria e Honda Team Asia schiererà di nuovo tre punte. Dopo l’ufficialità dell’esordio dello svizzero Dettwiler, ecco confermata una seconda wild card nella classe minore, una seconda opportunità per il giovane pilota thailandese. Ricordiamo che l’annunciato programma Thai Honda con Buasri è di quattro wild card in questo 2023.

Seconda occasione

Come accennato, il pilota classe 2001 di Samutprakan si è affacciato per la prima volta nel Campionato del Mondo in occasione della trasferta al Sachsenring. Ovviamente non ci si aspettavano miracoli, il salto mondiale non è mai facile per nessuno. “Gongz” infatti ha avuto il suo daffare ed alla fine ha chiuso la corsa in 25^ posizione, appena dietro ai piloti ufficiali Whatley e Salvador. Ora per Buasri si profila la seconda delle già annunciate quattro wild card stagionali in programma, rinnovando la doppia presenza thailandese nel Motomondiale. L’altro, lo ricordiamo, è Somkiat Chantra in Moto2.

“Da Buasri ci aspettiamo progressi”

Tutto pronto quindi per vederlo al via in Honda Team Asia, nuovamente accanto a Mario Suryo Aji e Taiyo Furusato. “Una seconda occasione per Tatchakorn Buasri, stavolta in Austria” è il commento di Hiroshi Aoyama. “La sua prima occasione in Germania non è stata facile, ma ha accumulato esperienza ed ora ha una nuova opportunità per migliorarsi. Il Red Bull Ring poi è un tracciato che conosce bene dal suo periodo in Rookies Cup, quindi può vivere un’altra grande esperienza. Vogliamo vederlo compiere progressi ed essere competitivo.”