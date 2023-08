MotoGP verso la sfida in Austria: tutti gli orari, ‘semidifferita’ TV8

Alle spalle la ripartenza a Silverstone, davanti c’è la trasferta in Austria. Il Red Bull Ring si prepara ad accogliere il 10° appuntamento della stagione 2023. In MotoGP si corre a casa di KTM, dal quale ci si attendono anche ufficialità sulle mosse di mercato. Oltre a questo, i piloti del marchio austriaco sono pronti a fare la voce grossa contro le Ducati e le Aprilia, a caccia della conferma. Da vedere invece se Yamaha e Honda riusciranno a limitare i danni…

In Moto2 Arbolino deve rispondere subito: Acosta ha ripreso il comando per due punti, ci si attende il riscatto dell’italiano dopo un GP sottotono. In Moto3 Holgado tiene saldamente la testa della generale, chi emergerà sulla pista austriaca? Vedremo poi come andrà la MotoE dopo un evento fortemente condizionato dalla pioggia. Di seguito tutto il programma del Gran Premio d’Austria: diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), qualifiche+sprint in diretta e gare invece in differita su TV8.

GP Austria, la programmazione Sky Sport

Venerdì 18 agosto

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 19 agosto

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 20 agosto

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Austria, gli orari di TV8

Sabato 19 agosto (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 20 agosto (differita)

14:15 Moto3 Gara

15:30 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

