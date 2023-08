Una ripartenza complicata per Filippo Farioli dopo la lunga pausa estiva. Il debutto a Silverstone non è andato esattamente come si aspettava, tra un feeling difficile con la sua KTM ed un meteo instabile che ha portato ad un azzardo per la gara che, purtroppo, non ha pagato. Il lunedì di test, a sorpresa con pochissimi piloti in azione, si è rivelato molto utile ed ora Farioli ha subito un’altra occasione per cercare di rifarsi. Il prossimo weekend si va al Red Bull Ring, tappa casalinga di KTM, ed il bergamasco di Tech3 si sta allenando a fondo prima di una trasferta austriaca (tutti gli orari) in cui mirerà una volta di più ad un consistente passo avanti.

“Non mi sentivo a posto”

Come detto, non è stato il GP sperato per l’unico debuttante italiano della Moto3. “Vero che ho trovato una pista nuova, ma il feeling con la moto non era dei migliori, con il solito problema all’anteriore” ha raccontato Filippo Farioli a Corsedimoto. Una difficoltà evidenziata maggiormente nei turni del venerdì su pista asciutta, è andata invece un po’ meglio col bagnato. “Le Prove 3 sono andate bene” ha sottolineato Farioli. Ma valgono i tempi del venerdì, quindi deve disputare la prima sessione di qualifiche: il pilota Tech3 si prende il 4° posto utile e ce la fa, tutti i nostri portacolori sono in Q2.

“Lì poi ho chiuso 12°.” Terzo miglior italiano in griglia, davanti a lui solo Riccardo Rossi 4° e Stefano Nepa 11°. Una bella casella di partenza quindi, con la speranza di ottenere un bel risultato. Ma in gara la situazione si complica presto. “La pista era metà e metà per il warm up MotoGP, quindi il mio capotecnico mi aveva consigliato di accorciare il cambio e gli ho dato fiducia. Purtroppo non si è rivelata la scelta migliore” ha ammesso Farioli. “Il feeling con la moto poi era lo stesso di venerdì, non sentivo bene l’anteriore e continuavo a commettere errori.” Alla fine il rookie italiano taglia il traguardo in 19^ posizione.

Farioli, passi avanti nei test

Ma c’è subito il lunedì di prove ufficiali per cercare di trovare qualche soluzione. “Abbiamo fatto solo le prime due sessioni ed alla fine sono andato decisamente più forte” ha sottolineato il numero #7. “Nel primo turno, senza cambiare nulla, avevo fatto 14.1, lo stesso tempo della gara. Nel secondo turno abbiamo fatto una modifica buona sulla parte davanti che mi ha permesso di fare un grande salto di qualità. Ho tolto addirittura 1,8 secondi rispetto al tempo della mattina: ho fatto 12.3, prendendo un decimo e mezzo da Dani [Holgado] e quattro decimi da Moreira.”

È provvisoriamente 3°, ma lui ed il compagno di squadra non disputano l’ultima sessione. “I due piloti MTA hanno abbassato ancora i tempi, quindi alla fine ho chiuso 5°. Se avessimo fatto anche l’ultimo turno forse saremmo migliorati ulteriormente, ma per decisione del team ci siamo fermati.” Prevale la soddisfazione alla fine della giornata di prove, pur con un pizzico di amaro. “Sono molto contento dei passi avanti che abbiamo fatto, purtroppo però ci stiamo arrivando sempre troppo tardi…” Ora però è già tempo di pensare al 10° round, si entra nella settimana del GP d’Austria: Filippo Farioli è pronto alla sfida.