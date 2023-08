Abbiamo un nuovo vincitore di GP, un ragazzino entrato nella storia e non solo per la strepitosa rimonta. David Alonso è il primo vincitore colombiano di sempre del Motomondiale! Una super gara iniziata dall’ultima casella in griglia, per poi sferrare l’attacco vincente e cogliere un incredibile successo. Il giovane debuttante del Aspar Team si pone sempre più come un pilota da tenere d’occhio… Ayumu Sasaki deve ‘accontentarsi’ ancora del secondo posto, completa il podio Daniel Holgado, che guadagna qualcosa nella generale Moto3 visto l’errore di Masia. Non è una gara da ricordare per i ragazzi italiani, lontani dalla zona podio… La cronaca del GP a Silverstone.

Prima del via

Nessuna sanzione né infortuni, la griglia di partenza rimane quella vista alla fine delle qualifiche (tempi e cronaca). Unica eccezione la doppia Long Lap che dovrà scontare Joshua Whatley per guida irresponsabile ad Assen. Da segnalare un pizzico di Formula 1 nel paddock per questo GP: ieri s’è visto Oscar Piastri, oggi in giro c’è il compagno di squadra Lando Norris, ospite di Angeluss MTA. Evidenziamo anche il casco speciale di Diogo Moreira, che richiama chiaramente i colori caratteristici del casco del suo illustre connazionale Ayrton Senna. In griglia spicca il pilota di casa Scott Ogden, con la squadra britannica VisionTrack Racing Team guidata da Michael Laverty, in seconda posizione, ad un passo dalla pole cancellata per una bandiera gialla per la caduta di Furusato. Riuscirà ad emergere davanti al suo pubblico?

Che disastro!

La risposta purtroppo arriva troppo presto: la Honda numero #19 rimane piantata in griglia prima del giro di ricognizione! Il pilota britannico infine riesce a partire, ma addio prima fila, scatta dal fondo della griglia. Super partenza per Masia, Holgado e Oncu immediatamente battaglieri protagonisti per la prima posizione, con Sasaki però che dopo poche curve si unisce alla festa. Stavolta tiene il passo Rossi, che perde qualche posizione al via ma non troppo, risale presto anche Fenati, un po’ più indietro ma poco distanti ecco pure Nepa e Bertelle. Davanti abbiamo invece un bel pasticcio del poleman Masia, passato in testa ed impegnato in una mini-fuga, per poi scivolare alla curva 4! Riparte subito, ma è precipitato in ultima posizione… La griglia della classe minore fatica a sgranarsi, sono tantissimi i battaglieri protagonisti di questa corsa a Silverstone, ben 18 praticamente agganciati. Immancabili contatti e rischi, come ad esempio nel caso di Munoz (penultimo in griglia!) e Fenati, oppure il piccolo errore iniziale di Oncu.

Moto3, la grande sorpresa

La battaglia di gruppo letteralmente rende impossibile prevedere un qualsiasi vincitore per questo primo GP Moto3 dopo la lunga pausa, potrebbe davvero essere chiunque. Anche il rookie Alonso, scattato dal fondo dopo l’incidente nelle qualifiche e prontamente risalito in zona podio, anzi per vari giri addirittura al comando! Ci prova pure Fenati ma per poco, il leader Moto3 Holgado mira al riscatto dopo il GP Assen, tanti altri vogliono quelle tre posizioni del podio. Purtroppo non ha fortuna Bertelle, falciato da Suzuki caduto a 3 giri dalla fine… Rischia grosso anche Veijer, portatosi in zona podio a precipitato indietro al penultimo giro. Oncu infine sbaglia ancora e si mangia un podio quasi fatto, mentre c’è l’agguerrito Alonso che vede la grande occasione e non se la lascia scappare: ci riprova alla fine, sono tutti beffati. È la storia, da ultimo a vittorioso per diventare il primo pilota colombiano capace di vincere un GP mondiale!

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com