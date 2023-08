MotoGP Silverstone: Aleix Espargaro beffa Bagnaia, ruggito Aprilia

Il meteo ballerino, alcuni inattesi colpi di scena e le Aprilia scatenate regalano una gara MotoGP incredibile a Silverstone. Solo nelle ultime curve conosciamo il nome del vincitore: è Aleix Espargaro, che riesce a cogliere il momento giusto per beffare un Francesco Bagnaia al comando dai primi giri. Lo spagnolo ha visto l’occasione e se l’è presa di forza, che festa per la casa veneta a Silverstone! Miguel Oliveira manca di un soffio il primo podio coi colori di Noale, Brad Binder non cede e porta KTM sul terzo gradino del podio. La cronaca di un imprevedibile Gran Premio di Gran Bretagna.

Lotteria gomme

Il cielo si era fatto piuttosto minaccioso mezz’ora prima del via, ma è stato un falso allarme: la pista è asciutta, è tornato il sole. Ma l’ultima prova in queste condizioni è stato venerdì pomeriggio, dopo la pioggia di ieri e la pista umida del warm up la scelta delle gomme rimane una sorta di ‘lotteria’. Solo Binder ha la media anteriore, tutti gli altri hanno optato per la morbida, per la posteriore invece Bastianini e Zarco hanno azzardato la soft, mentre tutti gli altri hanno la media.

MotoGP, i primi giri

Partenza come sempre piuttosto frenetica: Alex Marquez in particolare rischia grosso per un contatto con Bagnaia, Marc Marquez invece perde le alette della parte destra della carenatura per un contatto con Morbidelli. Martin è subito nei guai per un lungo fuoripista (conseguenza di un contatto con Binder) alla prima curva, finendo molto indietro. Davanti brilla Miller, dietro c’è un Bagnaia a caccia del riscatto che deve però fare i conti con un Bezzecchi che non molla. Finché il campione MotoGP non trova lo spunto per passare di forza sia il pilota VR46 che la KTM al comando, prendendo la testa della corsa. Finale prematuro ed amaro per Joan Mir, caduto a 17 giri dalla fine… Poco prima invece Alex Marquez e Vinales avevano avuto ragione di Miller, questi ultimi due però protagonisti di fuoripista che li spingono un po’ più indietro.

Colpi di scena!

Ricordiamo che c’è stato il contatto precedente con Bagnaia, forse non indolore ma sembra non determinante per il pilota Gresini Racing, che dopo qualche giro esce di pista armeggiando con la sua Desmosedici, qualcosa infatti non funziona. Il #73 non può continuare e rientra mestamente al box, è un amaro ritiro dopo il bel trionfo di ieri… Ma succede anche altro davanti: Marco Bezzecchi perde il controllo della moto alla curva 15, è anche lui fuori dalla gara! Le due Rosse all’inseguimento di Bagnaia in questa prima parte di gara si sono ritirati, ma il ‘pericolo’ non è scampato. C’è infatti l’altro costruttore italiano che ha appena iniziato a fare la voce grossa in questo GP Silverstone. Ora il campione MotoGP deve guardarsi in primis dalla RS-GP numero #41 di Aleix Espargaro, che si sta facendo ingolosire dalla possibilità del colpaccio, ma non solo.

Gocce di pioggia

Non è l’unico della casa di Noale: Vinales, tallonato da Binder per il 3° posto, ha la meglio e, con la KTM a ruota, si mette sulle tracce dei primi due e li riprende. A quattro secondi c’è un Oliveira lanciato all’inseguimento con 4 secondi di ritardo e 8 giri da disputare. Occhio però al meteo: concesso l’eventuale cambio moto, il rischio pioggia incombe e le prime gocce iniziano a farsi vedere. A -5 giri Marc Marquez purtroppo completa il doppio zero Repsol Honda, a breve il KO anche di Enea Bastianini. Weekend disastroso per Quartararo completato con il contatto con Marini: perde tutta la carena, rientra e cambia moto, cercando così di finire la corsa in qualche modo. Ma torniamo davanti, il colpo di scena arriva nelle ultime curve: Aleix Espargaro è vicinissimo, vede uno spiraglio, Bagnaia è beffato! Vittoria Aprilia sulla Rossa numero #1, a ruota invece Binder ha la meglio su Oliveira per soli 70 millesimi.

La classifica

MotoGP generale

