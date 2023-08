Moto2 Silverstone: capolavoro Aldeguer, Acosta nuovo leader

Tony Arbolino fa troppa fatica, Pedro Acosta ne approfitta e torna leader della Moto2, Fermin Aldeguer organizza la prima festa. Partiamo dal pilota spagnolo, che rischia il pasticcio al parco chiuso per la troppa foga, prima di ricevere i complimenti anche di Jorge Martin ed Aleix Espargaro. Ora è un vincitore di GP! Un’incredibile esibizione al tracciato di Silverstone, una prima vittoria di superiorità che è una grande iniezione di fiducia. Il pilota KTM Ajo arraffa il 3° posto stringendo i denti (ricordiamo la lesione al piede) e passa al comando della Moto2 generale, l’italiano invece non comincia benissimo… La cronaca del GP Silverstone.

Moto2 strike

Nuvole scure non promettono bene per la classe intermedia, ma è solo un falso allarme: si comincia e si finisce su pista asciutta. Ottima partenza per il duo Boscoscuro, Acosta, Arbolino, Baltus e Canet, subito disastro invece in coda con quattro piloti a terra alla prima curva. Tra loro Rory Skinner, alla miglior qualifica in Moto2 e subito KO nel suo GP. Tutto è partito da un passaggio sull’erba di Borja Gomez, che scivola, torna in pista e fa strike, colpendo anche Dennis Foggia e Taiga Hada. Dopo pochi giri la curva 18 invece metterà fuori causa Jake Dixon, altro attesissimo beniamino di casa che finisce però malamente la corsa dopo un contatto con Binder. La rabbia è veramente tanta, era la grande occasione per l’alfiere Aspar per fare davvero bene davanti al suo pubblico…

Colpaccio Aldeguer

Dopo le prime battute appare chiaro come Canet ci stia provando: si piazza davanti e tenta la fuga, con Acosta a capitanare il gruppetto di inseguitori. Tra di loro anche Arbolino, provvisoriamente 7° ma che sembra fare molta più fatica degli altri. A 9 giri dalla fine si perde uno dei protagonisti: Lopez era solido in zona podio, ma scivola alla curva 15 ed è prematuramente fuori dalla corsa! Davanti la lotta si infiamma: Canet non riesce a fuggire, Aldeguer ed Acosta si riagganciano componendo così un battagliero terzetto a caccia della vittoria. In seguito si sgrana, Fermin Aldeguer ha un’idea ben chiara e riesce a concretizzarla: lo spagnolo è imprendibile, arriva una prima incredibile vittoria! Aron Canet infine è secondo al traguardo, Pedro Acosta coglie il massimo possibile (il piede s’è fatto sentire) e strappa la leadership a Tony Arbolino per due punti.

La classifica

Moto2 generale

