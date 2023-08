Moto3: Diogo Moreira comanda la giornata di test a Silverstone

Ripartenza della Moto3 con il primo successo mondiale dell’esordiente David Alonso, in trionfo a Silverstone (la cronaca del GP). Ma c’è un’altra giornata di attività per la classe minore del Motomondiale, meglio detto per alcuni di loro, visto che non tutti stanno disputando la giornata unica di test ufficiali. Alla fine il migliore è Diogo Moreira grazie al crono stampato nella seconda sessione odierna, segue il leader Moto3 Daniel Holgado. Di seguito le classifiche dei tre turni svolti oggi a Silverstone e la classifica combinata.

Moto3 Prove 1

Prove 2

Prove 3

Moto3 combinata

Foto: MT Helmets-MSi