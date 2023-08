A Silverstone Fermin Aldeguer si è sbloccato, è arrivata l’agognata prima vittoria nel GP Silverstone. Parliamo di un pilota molto giovane, ma con circa due anni di esperienza in Moto2 e, sembrava, destinato ad esplodere da subito. Il segnale era arrivato con la storica pole position, ma da quel momento c’è voluto forse più di quanto lui stesso si aspettasse. Fino all’atteso ruggito anche in gara: è il primo podio mondiale, ma soprattutto è una prima vittoria ottenuta alla fine di una fuga per la vittoria che non ha concesso repliche. Il suo manager ed ex pilota Hector Faubel l’aveva detto che era questione di tempo (qui l’intervista), Fermin Aldeguer ora ha compiuto il primo grande passo tra i grandi. È anche il terzo più giovane di sempre ad aver vinto una gara in Moto2, preceduto solo da Marc Marquez e da Pedro Acosta.

Un unico errore… al parco chiuso!

Il 18enne di Speed Up infatti ha davvero messo a referto la domenica perfetta, quella che cercava da tempo. Partito benissimo, subito nel quartetto protagonista al comando, ha poi tenuto il passo senza problemi, fino a sfruttare il momento giusto per sferrare l’attacco. Era l’occasione ideale per il primo podio, ma anche la vittoria era vicinissima e Aldeguer non s’è lasciato scappare l’opportunità. Una vittoria finalmente ottenuta, lo spagnolo era al settimo cielo! Troppa emozione che poteva portare ad un grosso pasticcio…

The only mistake @Aldeguer54 made today indeed! 😅



Race winner is OK and over the moon! 🤩 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/khd0Sq1b2c — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

Un incidente al parco chiuso già visto con Augusto Fernandez e Sergio Garcia, fortunatamente senza conseguenze troppo serie (anche se il meccanico ha comunque accusato il colpo al piede sinistro). L’unico errore in una giornata che Aldeguer attendeva da tempo. Talento noto da tempo, più di recente campione Stock 600 e successivamente nell’Europeo Moto2 sempre con i colori Boscoscuro, più un 2021 in MotoE con una pole position, prima di approdare in corsa nel Mondiale Moto2, subentrando a Yari Montella. Nel 2022, primo anno completo, mette a referto le sue prime due pole position. In gara però manca ancora qualcosa, al massimo arrivano alcuni quarti posti.

“Non arrivava”

La commozione del giovane spagnolo dice chiaramente quanto sia stato faticoso raggiungere quel risultato. “Due anni di lotta, continuava a non arrivare” ha sottolineato Fermin Aldeguer a motogp.com alla fine della sua gara trionfale. “Il primo podio è anche la prima vittoria… È fantastico!” Al parco chiuso oltre alla squadra c’erano anche due piloti MotoGP. Jorge Martin ed Aleix Espargaro infatti sono arrivati di corsa per festeggiare il neo vincitore del GP Moto2. “Ho passato tanto tempo con loro, mi hanno aiutato tantissimo anche per questa gara, dandomi qualche consiglio per stare calmo” ha sottolineato Aldeguer, includendo anche loro tra i tanti ringraziamenti post GP, compresi squadra e famiglia.

Aldeguer si toglie un peso

È arrivato così un successo da dominatore, niente male come ‘prima volta’ in un GP mondiale. “All’inizio non è stato facile superare, mi sono però imposto di aspettare il momento giusto. Poi sono riuscito a fare la differenza.” Era fatta, no? “La mia testa continuava a pensare a troppe cose: alla vittoria, ai piloti che potevano riprendermi, di tutto” ha invece ammesso Aldeguer. Ma non s’è sconcentrato, stavolta voleva e doveva raggiungere l’obiettivo, l’occasione era troppo ghiotta e non poteva sbagliare. È arrivato quindi quel primo grande risultato che gli serviva. Ora che s’è sbloccato tenetelo d’occhio, potrebbe rivelarsi un’altra mina vagante per il resto della stagione.

Foto: Team Speed Up