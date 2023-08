MotoGP, Bastianini non ingrana con la Ducati GP23: “Ecco il mio problema”

Silverstone doveva essere il vero punto di partenza della stagione 2023 di Enea Bastianini, ma il weekend è stato deludente. 0 punti totalizzati tra sprint race e gara lunga. In quest’ultima si è anche ritirato in seguito a una caduta, avvenuta qualche curva dopo essere stato toccato da Marc Marquez. Non immaginava di ripartire così male dopo la pausa estiva della MotoGP.

Il pilota romagnolo non ha ancora un grande feeling con la Desmosedici GP23 e pertanto non riesce ad essere competitivo quanto vorrebbe. Assieme al suo team deve trovare al più presto una soluzione che gli consenta di tornare a lottare per le migliori posizioni. Il vero Bestia è quello del 2022.

MotoGP Silverstone, Bastianini spiega la caduta in gara

Bastianini nel post-gara in Inghilterra ha avuto modo di raccontare la sua scivolata, dato che dalle immagini video non è del tutto chiaro cosa sia successo con Marquez: “Marc mi ha toccato in entrata di curva 11, poi alla 15 ho provato a frenare ed era impossibile fermare la moto. Così sono andato dritto. Dopo il contatto con Marquez è successo qualcosa alla moto, inoltre la gomma era danneggiata. Probabilmente per questo sono caduto“.

Indipendentemente dal risultato finale, il pilota riminese avrebbe voluto arrivare al traguardo. Comunque vede il lato positivo: “Era importante fare questa gara, anche fare quei 16 giri. Adesso ci sono più dati a disposizione della squadra“.

Enea, serve ancora tempo con la Desmosedici GP23

Il terzo classificato del campionato MotoGP 2022 ha anche spiegato cosa non stia funzionando con la Ducati Desmosedici GP23: “Fisicamente sto bene – riporta crash.net – ma la moto è molto nervosa, quindi non sono rilassato in sella. L’abbiamo cambiata molto in vista della gara, però non è cambiato nulla. In gara ero forte solo nelle frenate più dure, nelle altre parti della pista no“.

Bastianini non sa quanto gli ci vorrà per sentirsi a suo agio ad essere veloce con la moto attuale, molto diversa dalla GP21 che guidava nella passata stagione: “Ho bisogno di tempo, non so se possiamo cambiare direzione velocemente. Il motore è diverso dallo scorso anno, è aggressivo: le mie sensazioni sono differenti e non va bene per me“. Vedremo se nelle prossime gare cambierà qualcosa in positivo.

Foto: Ducati Corse