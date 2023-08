Moto2, a Tony Arbolino il lunedì di test a Silverstone

Ieri il Mondiale Moto2 è ripartito con il GP Silverstone, 9° appuntamento della stagione 2023. C’è un nuovo leader iridato, Pedro Acosta, che con il suo podio ha scalzato Tony Arbolino, reduce da una gara difficile. Ma l’attività non si ferma: la Moto2, pur a ranghi ridotti, è in azione anche oggi sulla pista britannica per la giornata unica di test ufficiali. Ospite d’eccezione Gabriele Giannini, pilota National Trophy 1000 reduce dal successo nel round a Misano, attivo oggi con i colori del Forward Team. Il migliore di giornata infine è stato proprio l’ex leader iridato Arbolino, che nella parte finale del 3° turno ha piazzato il riferimento davanti a Manuel Gonzalez, fino a quel momento sempre al comando. Tutte le classifiche del lunedì di test a Silverstone.

Moto2 P1

Prove 2

Prove 3

Moto2 combinata

Foto: Elf Marc VDS Racing Team