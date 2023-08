Taiga Hada ha avuto la peggio nel pauroso incidente proprio all’inizio della gara Moto2. Il GP Silverstone era appena partito, quand’ecco che quattro piloti finiscono a terra alla curva 3, concludendo così una corsa nemmeno iniziata. Il pilota Mandalika SAG Team ha però riportato una lesione, precisamente una frattura al piede destro. Tempi di recupero al momento ancora da valutare per Hada, ricordiamo che il prossimo appuntamento mondiale al Red Bull Ring è tra circa due settimane.

Un brutto incidente

È appena iniziata la corsa Moto2 sulla pista britannica. Nelle prime battute il rookie Borja Gomez però finisce largo, prima sul cordolo e poi sull’erba, perdendo presto il controllo della sua KALEX che lo scaraventa a terra. Non è finita: nella carambola moto e pilota riattraversano la pista, falciando Taiga Hada, Dennis Foggia e Rory Skinner in transito in quel momento. È un disastro, ma il sollievo è vedere i piloti che comunque si rialzano prontamente, su tutti Gomez per soccorrere i colleghi. Solo Hada rimane inizialmente a terra, il più dolorante dei quattro, e viene portato al Centro Medico per i dovuti controlli. Rory Skinner e Dennis Foggia, pur doloranti, sono illesi, così come Borja Gomez, comunque recatosi in seguito al Centro Medico per un controllo che ha escluso lesioni.

Hada infortunato

Per Taiga Hada è diverso: in seguito il pilota giapponese è stato trasferito all’ospedale di Coventry per esami più approfonditi, che hanno confermato una frattura al piede destro. Non ci voleva, ma guardando la dinamica poteva anche andare peggio… Domani c’è la giornata unica di test per Moto2 e Moto3 a Silverstone, ovviamente Hada non vi prenderà parte. È un altro anno non semplice per il ‘sostituto in corsa’ del Mandalika SAG Team: nella stagione 2022 ha conquistato i suoi primi punti mondiali (1,5 punti nella “mezza gara” in Thailandia, 1 punto in Australia, 1 punto in Malesia), quest’anno per ora è ancora a quota zero.

Foto: motogp.com