Quattro punti forse sono pochi, ma se parliamo di Pol Espargaro sono l’equivalente di una vittoria. Il pilota spagnolo è tornato ufficialmente a competere, inevitabile che il lungo stop per il grave infortunio si facesse sentire. L’alfiere GASGAS Tech3 ha faticato, anzi ha addirittura pensato di tornare al box anzitempo, prima di stringere i denti per completare il GP Silverstone. Espargaro ha compiuto il primo passo, un weekend completo per la prima volta dalla tappa a Portimao, e ora ha le idee più chiare. Ora ha ‘rotto il ghiaccio’, dal Red Bull Ring si comincia ad aggiungere un mattoncino in più.

Pol Espargaro, il grande ritorno

L’infortunio in Portogallo è stato molto serio, inevitabile quindi un lungo recupero per non correre nessun rischio, vista la gravità delle lesioni. Non era scontato, ma Pol Espargaro ha avuto l’OK medico per ricominciare a competere a partire da questo GP a Silverstone. Chiaramente ha faticato fin da subito visto che è stato come ripartire da zero, non solo per la moto ma soprattutto per la sua condizione fisica. Quattro mesi di stop sono molti per un pilota MotoGP, anche se Espargaro ha cercato di prepararsi per essere nel miglior stato di forma possibile. La prova del nove è arrivata sulla pista britannica, non tra le più semplici e col maltempo che davvero non ha semplificato la situazione. Alla fine del weekend di gare Pol Espargaro è letteralmente sfinito, ma non perde il sorriso. Ha portato a casa anche un piazzamento a punti, se vogliamo favorito da inattesi incidenti, problemi ed alcuni cambi moto con l’arrivo della pioggia. Nel suo caso però parliamo di una ripartenza ed un’iniezione di fiducia che serviva.

Una gara difficile

In archivio ora il suo primo vero GP del 2023, come da previsioni è stato decisamente difficile. “Sono passati quattro mesi, doveva succedere prima o poi” ha ammesso Pol Espargaro alla fine della gara lunga della domenica, come riportano i colleghi di Motosan. Ma com’è andata? “All’inizio non benissimo, mi manca un po’ di aggressività” ha raccontato il pilota Tech3, agganciatosi subito al compagno di box Augusto Fernandez. “Mi sentivo bene, ma le forze sono finite dopo 2-3 giri. Ogni cambio di direzione era un tormento, mi si è bloccato il corpo e dopo 6-7 giri avevo pensato di tornare al box.” Espargaro però ha stretto i denti, voleva arrivare al traguardo ed il 12° posto finale, pur a 66 secondi dal vincitore, va anche oltre le aspettative. Ora il #44 è ripartito, sa cosa fare e come prepararsi per il prossimo round. Ha due settimane di tempo prima della tappa di casa di KTM, sarà un altro passo importante in un processo di recupero a cui serve tempo.

Foto: GASGAS Images/Rob Gray (Polarity Photo)