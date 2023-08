Il weekend di Silverstone si chiude con un altro zero punti per Marc Márquez e la sua quindicesima caduta stagionale. Alla curva 12, mentre cercava di entrare nella top-10, ha avuto un piccolo contatto con la Ducati di Enea Bastianini ed è finito a terra. Anche se può sembrare strano, il pilota Repsol Honda esce “felice” dal GP di Gran Bretagna.

Una nuova mentalità da test

Il campionato del mondo di MotoGP ha ripreso il suo cammino, ma per la Honda la musica non è cambiata. Nessun pilota in zona punti, entrambi i piloti del team factory non sono arrivati al traguardo. Marc Marquez, dopo anni di infortuni e risultati scoraggianti, dopo infortuni e voci di mercato, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno per tenere viva la speranza. Ha ripreso confidenza con la moto e stavolta la caduta non è frutto di un episodio difficilmente spiegabile, ma solo di sfortuna. Al primo giro ha perso un’ala, ha fatto i conti con qualche problema in accelerazione e frenata, infine la pioggia ha reso tutto più difficile. “Il mio obiettivo per questo fine settimana era quello di fare un fine settimana solido, senza cadute dovute a guida oltre il limite, e ci sono riuscito. In Austria dovremo continuare a costruire“.

Misano snodo cruciale

Nel box Honda si attendono novità tecniche, nell’attesa si lavora per trovare una buon base e valutare i prossimi aggiornamenti al meglio. Tutto sembra rimandato agli inizi di settembre, quando a Misano la MotoGP terrà una giornata di test importante. Sarà in quella occasione che si inizierà ad avere un’idea dei prototipi 2024. Intanto Marc Marquez è costretto a tenere botta, pazientare, vedere da lontano quel podio che fino a pochi anni fa era il suo pane quotidiano. “Non è la mentalità che mi piace, ma se voglio essere il Marquez di prima devo iniziare in qualche modo. La prima parte della stagione non è andata bene perché mi sono rotto tre ossa, un legamento, mi sono infortunato per tre o quattro gare, con tante cadute ed è per questo che dobbiamo trovare una base e dimenticare i tempi“.

