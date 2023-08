MX2 Svezia: Adamo solido 3°, prima pole per Horgmo

Il ruggito in qualifica è quello di Kevin Horgmo, che si assicura la prima pole position in carriera sugli agguerriti ragazzi KTM. Liam Everts su tutti, visto che ci ha provato fino alla fine, un po’ più indietro invece Andrea Adamo che comunque guadagna un ottimo 3° posto ed altri punti preziosi. Giornata da dimenticare per i fratelli Coenen: Lucas non è partito per un incidente in Time Practice, mentre Sacha, a lungo protagonista, è caduto proprio sul finale della manche di qualifica. Ecco com’è andata.

Vola Horgmo, Adamo 3°

Chi inizia al meglio è proprio Sacha Coenen: nonostante l’ottima partenza di Horgmo, è lui a passare presto al comando. Buona partenza anche della tabella rossa Adamo, che si assesta prontamente in 3^ posizione, con rischio iniziale di incidente con un altro pilota, per poi continuare la sua corsa. Questo almeno finché Everts non recupera sul compagno di squadra, infiammando così un duello ‘in casa’, ma cambia la situazione anche in vetta. Dopo 8 giri Horgmo ha impostato un altro passo e riprende Coenen, assicurandosi poi di forza il comando della manche.

Il belga però s’è fatto riprendere anche dai compagni di squadra, ma il peggio arriva con l’incidente proprio in mezzo al circuito quando mancano due giri alla fine. Pilota in piedi, ma oltre alla situazione rischiosa la sua manche di qualifica è decisamente compromessa. Tutt’altra storia per Everts, il più in palla del trio KTM, che si lancia all’attacco per cercare di riprendere Horgmo. Il norvegese di Kawasaki però tiene il passo e si assicura così la prima pole position, 3^ piazza infine per Andrea Adamo.

Foto: Social-Andrea Adamo