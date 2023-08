A O’Halloran la prima sfida del British Superbike a Thruxton

Ultime 7 gare del British Superbike a Thruxton, 6 vittorie a firma Jason O’Halloran. Il velocissimo tracciato dell’Hampshire è un po’ la sua pista, ancor più se, da un triennio a questa parte, si pone come un vero feudo Yamaha. L’ennesima conferma in materia la si ha avuta al culmine di una Gara 1 che ha visto l’australiano del team McAMS Yamaha in controllo della situazione, mettendo a segno la personale seconda vittoria stagionale e ventiquattresima in carriera nel BSB. Vanificato un tentativo di fuga iniziale, ‘O’Show‘ ha preservato moto e gli pneumatici, lasciando alle spalle un folto gruppo di cinque inseguitori a confronto diretto per i restanti due gradini del podio.

VITTORIA SIGNIFICATIVA DI O’HALLORAN

Non si può chiaramente definirla come una vittoria celebrativa, ma quella di O’Halloran è un’affermazione, se non altro, significativa. Trascorsa una settimana dall’annuncio del disimpegno McAMS Yamaha al termine della stagione 2023 del British Superbike, Jason è tornato sul gradino del podio confermandosi effettivo riferimento di Thruxton. Scattato dalla pole, il vice-Campione 2020 è parso sempre in controllo della situazione, conquistando un successo che se non rilancia le sue quotazioni in campionato, quantomeno dà e fa morale.

SPETTACOLO NEL BRITISH SUPERBIKE

Mentre O’Halloran guadagnava svariati metri di respiro nel finale, alle sue spalle si scatenava la bagarre a 300 orari per i due più bassi gradini del podio, con due rookie in evidenza. Da una parte Charlie Nesbitt, superlativo secondo con la Honda (privata) dell’Hawk Racing, dall’altra un Max Cook classificatosi quarto, confermando entrambi come nel BSB si stia assistendo ad un ricambio generale. In un concitato finale al photofinish Ryan Vickers (OMG Yamaha) ha soffiato un posto sul podio alla coppia FS-3 Kawasaki formata dallo stesso Cook e da Lee Jackson, dalle quotazioni in rialzo con una Ninja ZX-10RR competitiva in quel di Thruxton.

INDIETRO LE DUCATI

Sulla carta tracciato ostico alle peculiarità delle Panigale V4 R, Gara 1 ha riconfermato come i Ducatisti si siano ritrovati costretti a correre sulla difensiva. Glenn Irwin nono ha recuperato qualche punticino sul proprio compagno di squadra nonché capo-classifica di campionato Tommy Bridewell (14°, ora con 29 punti e mezzo di vantaggio nella generale), mentre Christian Iddon non è andato oltre la tredicesima posizione. Domani altre due gare in programma, articolate entrambe sulla distanza di 20 (e non i 14 della BikeSocial Sprint Race) giri.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Thruxton Circuit, Classifica Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 14 giri in 17’47.555

2- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.591

3- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.702

4- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.715

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.751

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 5.132

7- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.200

8- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 5.377

9- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 5.517

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 5.819

11- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 5.971

12- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 6.273

13- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 6.459

14- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 8.822

15- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 9.925

16- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.188

17- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.138

18- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 15.885

19- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 24.483

20- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 24.607

21- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 25.009

22- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 25.552

23- Hector Barbera – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 26.624