Festival Yamaha nelle qualifiche del British Superbike a Thruxton

Alla luce di quanto emerso qui nell’ultimo biennio di gare del British Superbike, il velocissimo tracciato di Thruxton è una sorta di feudo Yamaha. Doppia-tripletta tra il 2021 ed il 2022, prima fila monopolizzata per Gara 1 in programma oggi nel tardo pomeriggio con, nell’ordine, Jason O’Halloran, Ryan Vickers e Kyle Ryde. Le R1 sull’impianto dell’Hampshire fanno la differenza, “O’Show” in particolare. Vincitore di 5 delle ultime 6 gare disputate su questo circuito, l’australiano del team McAMS Yamaha in 1’14″634 si è garantito la seconda pole position stagionale dopo Snetterton, in questa circostanza avendo ragione della doppia OMG Yamaha formata da Ryan Vickers e Kyle Ryde.

FESTA YAMAHA CON UNO SGUARDO AL BRITISH SUPERBIKE 2024

Una pole secondo copione e, non da meno, particolarmente significativa. Settimana scorsa il team McAMS/Raceways Yamaha ha annunciato che chiuderà i battenti a fine 2023, lasciando a OMG Racing il ruolo di squadra supportata ufficialmente dalla casa dei Tre Diapason nel British Superbike, potenzialmente con addirittura tre piloti. Si vedrà nel 2024, intanto sono proprio 3 i piloti Yamaha a monopolizzare la prima fila con O’Halloran tornato competitivo, Vickers secondo dopo esser passato dal Q1 ed un Ryde ritrovato terzo. All’appello manca soltanto Tito Rabat, con la seconda McAMS Yamaha naufragato questo weekend (scatterà 20° in Gara 1) su un tracciato dove già corse lo scorso anno con TAG Racing Honda.

SECONDA FILA INEDITA

Thruxton fa sempre storia a sé e questo weekend non fa eccezione. Lo testimonia una seconda fila inedita con la coppia FS-3 Kawasaki formata da Lee Jackson (4°) e dal debuttante Max Cook (6°) insieme al giovanissimo Charlie Nesbitt (5° con la superstite Honda Hawk). Per i big bisogna scendere di classifica con il leader del campionato Tommy Bridewell addirittura 15° su di un tracciato dove non è mai salito sul podio in carriera. Va poco meglio al suo compagno di squadra in PBM Ducati Glenn Irwin, ottavo in una terza fila comprensiva anche di Storm Stacey (GR MotoSport Kawasaki) e Jack Kennedy (Mar-Train Yamaha).

INCOGNITE VERSO GARA 1

Alle 16:15 locali (le 17:15 italiane) scatterà Gara 1, la cosiddetta BikeSocial Sprint Race con 14 tornate da percorrere. Nonostante la distanza ridotta, resta una legittima preoccupazione per la tenuta degli pneumatici, messi a dura prova dai veloci curvoni da oltre 200 orari, tanto che Pirelli ha portato la soluzione di mescola più dura della propria gamma. La pioggia, prevista nel tardo pomeriggio, quasi potrebbe rappresentare un sollievo per tutti e 25 i piloti del British Superbike al via.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Thruxton Circuit, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’14.634

2- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.284

3- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.538

4- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.668

5- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.671

6- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.714

7- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.738

8- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.744

9- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 0.796

10- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.807

11- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.908

12- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.947

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.996

14- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.111

15- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.267

16- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.802

17- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.819

18- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.958

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

3- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

4- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

5- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R

6- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

7- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

8- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R

9- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1

10- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR

11- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

12- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

14- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

15- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R

16- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

17- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

18- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

19- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

20- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

21- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

22- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

23- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

24- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

25- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR