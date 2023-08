MotoGP, l’ex Yamaha: “Divertente vincere contro Valentino Rossi”

Ramon Forcada può vantare tre titoli MotoGP in Yamaha al fianco di Jorge Lorenzo, nel 2020 ha sfiorato il poker con Franco Morbidelli. Dopo un’ultima parentesi con Andrea Dovizioso e il team satellite RNF è passato alla MotoE, dove trasmette il suo grande bagaglio di esperienza lungo trent’anni. Parallelamente segue la crescita nei giovani talenti anche nel Finetwork MIR Racing Team, struttura impegnata nella ETC e nella Moto3 del JuniorGP.

La filosofia giapponese

Il tecnico catalano ha intrapreso gli studi di ingegneria senza però portarli a termine. Ha lavorato sia con Honda che con Yamaha dalla tenera età, ottenendo sempre buoni risultati. Conosce bene entrambi i marchi, attualmente in difficoltà nel campionato del mondo di MotoGP. I costruttori giapponesi seguono una filosofia diversa dai rivali europei, come spiega Forcada in un’intervista a Solomoto.es. “La grande differenza è la velocità di reazione. In Honda la velocità non esiste, ma in un certo senso il risultato è perfetto. Ad esempio, se vuoi cambiare una vite troppo corta, la vuoi più lunga di 2 mm, ci vorranno due mesi per farlo, ma quando arriva è perfetta. Alla Yamaha sono lenti, ma non così lenti“.

Yamaha ai tempi di Rossi-Lorenzo

Ramon Forcada è stato uno degli uomini di maggiore fiducia per Jorge Lorenzo, il pilota che gli ha dato maggiori soddisfazioni, fino al passaggio del maiorchino in Ducati. Insieme hanno vinto tre mondiali, a testa alta hanno affrontato la difficile convivenza nel box con Valentino Rossi. “E’ stato divertente vincere con quel vicino di box che avevamo“, ha detto in riferimento al Dottore. “Ricordo che la nostra prima gara nel 2008 con la Yamaha fu in Qatar e Jorge ottenne la pole. Valentino, con il quale non avevo praticamente mai parlato, mi disse: “Wow, forse questo ragazzo dovrebbe essere preso in considerazione!”. Gli ho detto che Jorge è un ragazzo molto testardo. Valentino sapeva come trattare il suo vicino. Con l’arrivo di Jorge, per lui è stato un po’ difficile“.

Fine dell’avventura in MotoGP

Dopo la gloriosa era di Jorge Lorenzo, sono seguiti anni più difficili per Ramon Forcada, prima al fianco di Maverick Vinales con cui ha interrotto la collaborazione dopo poco. Poi nel team satellite della Yamaha, dove ha instaurato un ottimo rapporto con Franco Morbidelli, prima di chiudere il capitolo MotoGP al fianco di Andrea Dovizioso, ritiratosi prima della scadenza di contratto. “Mi avevano offerto la possibilità di andare in Aprilia, ma alla fine hanno preferito mettere uno stagista della loro squadra. Dopo 35 anni nel paddock fa bene anche un po’ di calma, soprattutto dopo aver guardato il calendario“.

“Qualcosa non va in Yamaha”

Dopo il successo di Fabio Quartararo nel 2021, Yamaha naviga in acque torpide e la YZR-M1 non è quella moto vincente, capace di fare della percorrenza di curva il suo punto forte. Forse qualcuno ha sbagliato a livello di dirigenza sportiva? “Valentino è andato in Ducati, anche se è tornato. Jorge è andato in Ducati. La questione Maverick è stata gestita male. Visti i risultati, c’è qualcosa che non va in Yamaha“, ha concluso Ramon Forcada.