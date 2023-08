MXGP Svezia: Prado 10^ pole senza rivali, Gajser si fa vedere

Senza avversari nelle qualifiche in Svezia. Jorge Prado guadagna altri 10 punti importanti in occasione della sua decima pole position, mentre Romain Febvre perde qualcosa col 5° posto al traguardo. Da notare un solido Tim Gajser, che conquista infine il secondo posto di manche. Tempi e cronaca della corsa odierna a Uddevalla.

Altro ottimo scatto del leader iridato Prado, con Gajser però subito a ruota, poi Seewer, Herlings e Febvre completano la top 5 iniziale di questa manche di qualifica. La storia per il capoclassifica però è fin troppo chiara, visto che si dà immediatamente alla fuga, mentre in coda per il rientrante Lupino sembra ci sia subito qualche problema. Come da pronostico, non è una manche facile nemmeno per Renaux, al primo round mondiale dall’infortunio in Spagna. Febvre 5° invece deve cercare il recupero, supera Herlings, ma un errore con caduta lo costringe a ricominciare da capo. E Herlings stavolta non ci pensa proprio a farsi beffare, ‘aiutato’ anche da qualche errore di Febvre. Davanti è un assolo di Jorge Prado, che coglie la 10^ vittoria nella gara di qualifica, ottimo il campione MXGP in carica Tim Gajser che chiude in 2^ piazza e con margine su Jeremy Seewer.

Foto: GASGAS Images