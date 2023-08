Tutto pronto per il 15° appuntamento del Mondiale Motocross 2023. Da domani infatti si comincia a fare sul serio a Uddevalla con le gare di qualifica MX2 e MXGP, seguite domenica dalle quattro gare. In classe regina Romain Febvre cercherà di continuare il momento stellare, il leader Jorge Prado deve mantenere la sua continuità. Incognite Jeffrey Herlings e Tim Gajser, impegnati nella propria ricostruzione, si rivede anche Alessandro Lupino dopo i guai alla schiena, mentre Yamaha ritrova Maxime Renaux per la prima volta da maggio (i dettagli). In classe MX2 occhi puntati sul leader Andrea Adamo, reduce da un GP Finlandia semplicemente perfetto ed a caccia di un ulteriore importante allungo, contando sull’assenza del grande avversario Jago Geerts. Chi avrà la meglio sulla pista svedese? Di seguito le classifiche generali e tutti gli orari del GP.

Motocross, le classifiche

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 619 punti; 2. Jago Geerts (Yamaha), 559 punti; 3. Liam Everts (KTM), 532 p.; 4. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 5. Simon Laengenfelder (GASGAS), 492 p.; 6. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 461 p.; 8. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 395 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 273 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 720 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 622 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 550 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 525 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 489 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 477 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 418 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 350 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 276 p.; 10. Benoit Paturel (Yamaha), 204 p.

GP Svezia, gli orari

La diretta integrale come sempre sarà su mxgp-tv.com (in abbonamento). Ufficializzate anche le programmazioni TV per le quattro gare della domenica: Raisport HD stavolta si concentrerà su entrambe le categorie: programmate entrambe le gare MXGP, la novità è Gara 2 MX2 in diretta. Su Raisport Play invece verranno trasmesse in diretta le due gare di giornata della classe MXGP. ‘Quasi diretta’ invece su Eurosport 2: solo la prima manche MX2 è in differita, tutte le altre gare saranno in diretta.

Sabato 12 agosto

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 13 agosto

13:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport 2 ore 00:00)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Raisport HD, Raisport Play e Eurosport 2)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Raisport HD e Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Raisport HD, Raisport Play e Eurosport 2)

Foto: mxgp.com