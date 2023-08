MX2 Svezia: Adamo più forte della pioggia, podio e allungo

Una domenica a due facce per Andrea Adamo: Gara 1 difficile, il pronto riscatto in Gara 2 nonostante l’arrivo della pioggia, l’ostacolo dei doppiati ed il tentativo di rimonta di Simon Laegenfelder. Il leader MX2 si prende il podio overall ed allunga ancora in classifica generale, mentre l’alfiere GASGAS ottiene la vittoria nel GP di Svezia. Assente Lucas Coenen: dopo lo stop precauzionale ieri per l’incidente in Time Practice, ecco il forfait a causa di un trauma cranico rilevato durante i controlli di rito. Da evidenziare la pioggia notturna ed il successivo ritorno nel corso di Gara 2, le condizioni quindi non sono state semplici per i ragazzi del Motocross. Ecco com’è andato l’appuntamento in Svezia.

Gara 1: Laegenfelder senza rivali

Nella partenza come sempre frenetica emerge Laegenfelder su Everts ed Elzinga. Non benissimo invece Adamo, quasi finito fuori pista per evitare l’incidente di Gifting e Braceras: è sceso in 11^ posizione ed una volta di più costretto a tentare una rimonta, complicata da un successivo problema agli occhiali. Difficoltà al via anche per il poleman Horgmo che scende in 5^ piazza, non riuscendo in seguito a risalire, mentre Sacha Coenen invece incappa in ben due incidenti. Chi non ha nessun problema è Simon Laegenfelder: dopo l’holeshot vola sicuro verso una netta vittoria in questa prima corsa di giornata. Il leader iridato Adamo taglia il traguardo in 10^ posizione.

Gara 2: Adamo si scatena

Grande scatto per le KTM e Laegenfelder, passa brevemente davanti Adamo, ma ecco il guizzo del poleman Horgmo che si prende la testa della corsa. Posizioni ‘congelate’ per qualche giro, finché il divario tra i vari protagonisti non si assottiglia. Adamo in particolare mette il turbo ed annulla il divario da Horgmo, sferrando poi l’attacco di forza e portandosi al comando della gara! L’alfiere Kawasaki però poco dopo subisce anche la rimonta (con contatto) di Laegenfelder, che non vuole perdere il contatto il leader MX2. GP da dimenticare per Sacha Coenen, che mette a referto la terza caduta nelle due manche odierne. Al 12° giro i piloti MX2 devono fare i conti con l’arrivo della pioggia, una difficoltà in più sulla pista svedese. Gara da dimenticare per Horgmo, costretto al ritiro per un guaio alla sua moto, mentre Adamo deve stringere i denti per contenere il tentativo di rimonta di Laegenfelder. Ma ce la fa, è lui il più forte di Gara 2! Il tedesco di GASGAS alla fine vince il GP su un solido Liam Everts, ma il siciliano è 3° ed allunga ancora nella generale.

La classifica di GP

MX2, Adamo scappa

Foto: Social-Andrea Adamo