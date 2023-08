Masterclass di O’Halloran a Thruxton nel British Superbike

Per vincere a Thruxton nel British Superbike bisogna avere tanta manetta, staccate prodigiose e, per assurdo, una buona strategia. Il motociclista che sul tracciato dell’Hampshire ha tutte queste peculiarità risponde al nome di Jason O’Halloran, autore di una vera e propria “masterclass” nella seconda di tre gare in programma in questo fine settimana. Dopo il successo di Gara 1, l’australiano si è ripetuto, questa vinta in rimonta, riuscendo tuttavia sempre a far la differenza sulla distanza.

CAPOLAVORO DI O’HALLORAN NEL BRITISH SUPERBIKE

Scattato dalla settima casella, suo malgrado ‘O’Show‘ aveva scontato una partenza non propriamente esaltante, tesi riaffermata da un primo di 20 giri previsti concluso soltanto in decima posizione. Da quel momento in avanti il portacolori McAMS Yamaha si è reso protagonista di una furiosa rimonta, contestualmente preservando moto e gli pneumatici, messi duramente a prova sul velocissimo tracciato di Thruxton.

SETTE VITTORIE NELLE ULTIME OTTO GARE A THRUXTON

Rilevato da Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) la leadership alla Church nel corso del terz’ultimo giro, O’Halloran ha poi guadagnato quel vantaggio che gli ha permesso di celebrare la personale terza vittoria stagionale, 25esima in carriera nel British Superbike. Per la cronaca, 7 delle quali conseguite proprio su questo tracciato, oltretutto nelle 8 finora disputate nel triennio 2021-2023, ribadendo a chiare lettere quanto sia fenomenale su questo impianto.

JACKSON E NESBITT SUL PODIO

Con Kyle Ryde scivolato al sesto posto per eccesso di track limits, festeggia il primo podio stagionale Lee Jackson, secondo a precedere un Charlie Nesbitt (Hawk Honda) terzo e nuovamente nella top-3 dopo l’exploit di ieri. Niente da fare invece per Max Cook, caduto nel caos della Chicane a 5 giri dal termine, in piena bagarre per un posto sul podio. Come in Gara 1 non si sono praticamente viste le Ducati Panigale V4 R dominatrici di questo primo scorcio di campionato con Glenn Irwin tredicesimo a precedere il compagno di squadra Tommy Bridewell. Tra i due vi sono ora 28.5 punti di differenza nella generale, con O’Halloran rilanciatosi seppur a distanza a 67.5 lunghezze dalla vetta, tutto questo aspettando Gara 3 in programma alle 16:30 locali (le 17:30 italiane).

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Thruxton Circuit, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 25’34.716

2- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.176

3- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.185

4- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.773

5- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 2.807

6- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 5.090

7- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 7.259

8- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 7.407

9- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 7.728

10- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 8.021

11- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 10.320

12- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.367

13- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 14.698

14- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 14.985

15- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 15.734

16- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 16.333

17- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 20.151

18- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.121

19- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 23.358

20- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 23.601

21- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 28.534

22- Hector Barbera – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 31.034

23- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 42.198