di Marc Seriau/paddock-gp

Dopo la pausa estiva, la partenza del motomondiale a Silverstone ha previsto due importanti novità per lo svolgimento dei weekend di gara. Il rinnovato format del venerdì, con un’unica sessione di pre-qualifiche, e l’arrivo delle penalità in caso di mancato rispetto con le pressioni minime imposte da Michelin. Il primo punto è stato notato da tutti gli spettatori. Per il secondo invece, nonostante tutto il clamore mediatico avvenuto la settimana prima del GP, non ci sono state comunicazioni in merito. Abbiamo quindi contattato Piero Taramasso, il responsabile delle competizioni motociclistiche di Michelin, che ci ha fornito un chiarimento.

Primo GP con controllo pressione

“In effetti Silverstone è stato il primo fine settimana in cui c’è stato il controllo della pressione. C’è stato davvero un controllo della pressione sabato e domenica.” Entrando però un po’ più nel dettaglio, ci rendiamo conto che le condizioni specifiche delle due gare di Silverstone hanno fatto sì che questi controlli non fossero concretamente idonei a rilevare un’infrazione. Le condizioni della pista del sabato, poi il calo di ritmo domenica con la comparsa del gocce di pioggia hanno reso inconsistenti detti controlli.

“Con la pioggia non era utile”

“Viste le condizioni della pista, diciamo che il check l’abbiamo fatto più per allenarci e vedere come andavano le cose” ha spiegato Taramasso. “Successivamente non è stato, diciamo così, formalizzato, perché quando è bagnato il protocollo di controllo della pressione non è applicabile (utile). Sabato la Sprint è stata una gara bagnata, e quando è bagnata il protocollo di controllo della pressione non è applicabile perché di fatto tutti corrono con le pressioni giuste, o anche superiori. Non ha senso guidare con una pressione più bassa, perché non puoi raggiungere la temperatura nelle gomme. Tuttavia, lo controlliamo e lo monitoriamo per vedere se tutti lo rispettano. Dopo la Sprint tutti avevano rispettato le pressioni indicate perché, come ho detto, non ha senso guidare più bassi, perché altrimenti le gomme da bagnato non si comportano meno bene. Quindi sotto la pioggia non c’è controllo (ufficiale).”

“Shakedown” per Michelin e la MotoGP

“Domenica siamo andati a fare il controllo (ufficiale) perché era asciutto” ha aggiunto Taramasso. “Al 14°-15° giro sono comparse delle gocce di pioggia, quindi c’era la bandiera bianca. Quando è White Flag Race il controllo della pressione non è applicabile perché le moto stanno rallentando. Sono partiti alle 14.00 e hanno rallentato alle 14.04. Sappiamo chiaramente che quando piove rallentano e quando rallenti il ​​ritmo, la pressione e la temperatura scendono, quindi non puoi rispettare i valori minimi che chiediamo. Ma noi, la Dorna e la FIM, abbiamo comunque guardato per vedere se l’intero sistema funzionava bene.

Tutto è andato bene, tutti i dati sono stati registrati e tutti rispettati, anche con il ritmo che si è rallentato, tutti i piloti e tutte le pressioni erano nella norma. È stato un ottimo test interno: abbiamo verificato che il sistema funzionava in ogni situazione, anche quando rallentavano. È vero che non era “wet wet” e che ci sono state solo poche gocce, ma è stata una bella prova in scala reale. È un buon segno, ripartiremo dalla prossima gara in Austria.” I primi controlli che potrebbero eventualmente portare ad una sanzione si svolgeranno quindi in Austria… Se le gare saranno su pista asciutta!

Per Michelin tre punti positivi

Intanto Piero Taramasso sottolinea che, nonostante tutti si siano messi al gioco, né la qualità dello spettacolo né la sicurezza dei piloti hanno risentito di questo provvedimento che, va detto, avrebbe dovuto essere messo in atto già da molto tempo. tempo… “Un’altra cosa molto positiva è che c’erano piloti che dicevano “Quando il controllo della pressione è attivo, le gare saranno noiose, nessuno sorpasserà’. Non è successo: la gara è stata molto bella e ci sono stati sorpassi e spettacolo! Un altro punto molto positivo: i piloti dicevano “Quando la pressione salirà troppo, cadremo. Tutti dicono che è per sicurezza ma è anche peggio perché le pressioni saliranno a 2 bar e noi cadremo”.

“Sono stati tanti i piloti che sono saliti a 2 bar, perché, essendo la prima volta, si erano presi un margine di sicurezza consistente per non essere penalizzati. Il che è normale, ma di fatto nessuno è caduto perché la pressione era salita a 2 bar o più. Questo è quello che avevamo visto nei dati, ma c’erano sempre alcuni che ne erano convinti… Un terzo punto positivo è che, anche con un giorno in meno sull’asciutto, sono riusciti a partire bene con la giusta pressione e ha funzionato bene per tutti. Era la prima volta, quindi dovremo rivedere più avanti, ma abbiamo tutte le carte in regola perché funzioni come previsto.”

Valori e sanzioni

È quasi impossibile rilevare manualmente le pressioni dopo le gare, perché scendono (e aumentano) molto rapidamente. I team quindi forniscono alle autorità (Dorna, FIM e Michelin) i dati provvisori delle pressioni medie per ogni giro (spesso ci sono più di cento rilevamenti per giro). Per la Sprint, almeno il 30% di questi deve essere maggiore o uguale a 1,88 bar all’anteriore e 1,68 al posteriore (ma è all’anteriore che la maggior parte dei team guida sotto). Per il Gran Premio è almeno del 50%, con una scala temporanea durante questo periodo di prova. Ricordiamo le sanzioni: per la 1^ infrazione un’ammonizione: 2^ infrazione, 3 secondi di penalità; 3^ infrazione, 6 secondi di penalità; 4a infrazione, 12 secondi di penalità.

Foto: Michelin Motorsport

L’articolo originale su paddock-gp