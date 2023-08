MXGP Svezia: Seewer nega il 6° trionfo a Febvre, Forato 7°

Jeremy Seewer si impone in un GP di Svezia segnato dal meteo instabile. In particolare la pioggia di Gara 2 rende le cose più difficili al leader MXGP Jorge Prado, che può sempre contare però su un margine considerevole rispetto agli avversari. È terzo di GP, mentre il secondo gradino del podio overall è per Romain Febvre. Bravo anche Alberto Forato, che si prende il settimo posto a Uddevalla. Ecco com’è andato l’appuntamento in Svezia.

MXGP Gara 1: un regalo per Prado

Lo scatto bruciante stavolta è quello di Febvre, che riesce a beffare anche il poleman Prado assicurandosi subito il comando della corsa. Non è una partenza memorabile invece né per Gajser, sceso in 8^ posizione appena dietro a Renaux, né per Herlings, finito fuori dai 10, 13° tra Forato e Lupino. Zona in cui si ritroverà poco dopo anche il campione in carica in seguito ad un incidente che complica ancora di più la sua gara. Non mancano difficoltà anche per Maxime Renaux, inizialmente 7° prima di scendere in classifica per due incidenti. In vetta Febvre comanda, Prado insegue… Fino al giro 7, quando l’alfiere Kawasaki incappa in una caduta che lascia strada al leader MXGP. Da quel momento è tutto in discesa: Jorge Prado scappa e trionfa nella prima manche di giornata, seguono Romain Febvre e Jeremy Seewer, bel recupero di Alberto Forato fino alla 7^ posizione.

Gara 2: ruggito Seewer

Ha iniziato a piovere durante la seconda manche MX2, condizioni quindi ben diverse rispetto a Gara 1. Super scatto di Seewer, in testa su Febvre, Renaux, Herlings e Prado. Questo nonostante un errore dell’alfiere Yamaha che sembra favorire il pilota Kawasaki: quest’ultimo però rimane dietro, ma non troppo distante. Il leader MXGP intanto cede presto un’altra posizione a vantaggio di Gajser, ma si fa vedere anche Forato dietro allo spagnolo di GASGAS. Scena curiosa con Evans che, dopo un primo passaggio al box, si strappa gli occhiali e continua brevemente senza, prima di rientrare per prenderne di nuovi. Se davanti le prime due posizioni si cristallizzano, è ancora tutto da decidere per il 3° posto di manche: Herlings e Gajser mirano a Renaux, caccia al podio per i due pentacampioni del mondo riacciuffati anche dal leader Prado, mentre davanti non ha rivali Jeremy Seewer in trionfo. Romain Febvre si ferma a quota 5 trionfi consecutivi, il capoclassifica iridato è 3° overall e conserva quindi il corposo margine sugli avversari.

La classifica del GP

MXGP generale

Foto: mxgp.com