Implacabile O’Halloran: tris nel British Superbike a Thruxton

Di 9 gare disputate dal British Superbike a Thruxton nel triennio 2021-2023, Jason O’Halloran ne ha vinte 8. Con differenti modalità: nel corpo-a-corpo (epiche le sfide con Tarran Mackenzie e Bradley Ray lo scorso anno), di strategia ed al culmine di rimonte da antologia. Questo il caso di Gara 3 dove l’australiano del team McAMS Yamaha ha completato una tripletta da sogno che sembrava quasi impossibile al primo giro. Ritrovatosi undicesimo, da quel momento in avanti ‘O’Show‘ si è reso autore di un prodigioso recupero conquistando il comando al penultimo passaggio, festeggiando un tris che rilancia decisamente le sue quotazioni in campionato.

RIMONTA D’ALTRI TEMPI NEL BRITISH SUPERBIKE

Come si suol dire, la gara di Jason O’Halloran è da studiare nelle scuole. Undicesimo al termine del primo giro, nono per gran parte della contesa, non si è lasciato prendere dalla foga di dover recuperare. Preservando moto e gli pneumatici, con “più gomma” rispetto agli avversari ha cambiato passo negli ultimi 5 giri. Al sedicesimo ha passato Kyle Ryde per il quinto posto, infilando alla tornata seguente Cook per la quarta posizione. Già che c’era, al suo punto di forza rappresentato dalla Church, al diciottesimo giro si è appropriato del terzo posto sopravanzando Nesbitt, completando questa entusiasmante rimonta alla penultima tornata della corsa. Dapprima alla Church sfilando Vickers, successivamente nella staccata della chicane facendosi largo su Jackson.

DUCATI INDIETRO, BRITISH SUPERBIKE RIAPERTO

In un podio fotocopia di Gara 2 completato dal brillante Lee Jackson (2° su FS-3 Kawasaki) e dal rookie Charlie Nesbitt (tre podi in tre gare con Hawk Honda), Jason O’Halloran ha calato il tris che dimezza il suo svantaggio in campionato. Presentatosi a Thruxton con 99,5 punti da recuperare, adesso è a -50,5 da Tommy Bridewell, quindicesimo in Gara 3 preceduto di un paio di posizioni dal compagno di squadra Glenn Irwin, a sua volta con 26 punti e mezzo da recuperare. Un weekend dove i Ducatisti, su un tracciato ostico alla Panigale V4 R, hanno cercato di salvare il salvabile, pagando eccome dazio rispetto a Kawasaki, Honda e, soprattutto, Yamaha.

SCHIANTO TRA KENT E KENNEDY

Sarà presumibilmente un’altra storia tra un paio di settimane quando si correrà a Cadwell Park, nel frattempo tirando un sospiro di sollievo per lo spaventoso schianto che ha visto coinvolti, all’ultimo giro di gara, Danny Kent e Jack Kennedy. Al primo si è letteralmente rotto in corso d’opera il mono posteriore, con Kennedy che ad altissima velocità non ha potuto far nulla per evitarlo. Uno schianto tremendo con entrambi, fortunatamente, usciti illesi da questa carambola.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Thruxton Circuit, Classifica Gara 3

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 25’31.465

2- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.213

3- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.334

4- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.929

5- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.145

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 3.014

7- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.927

8- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.142

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 5.927

10- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 8.002

11- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.084

12- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 14.459

13- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 17.952

14- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 18.118

15- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 18.390

16- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 20.421

17- Hector Barbera – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 24.070

18- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 24.729

19- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 29.180

20- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 29.687

21- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 45.615

22- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

23- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – a 1 giro

24- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – a 1 giro

25- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – a 2 giri