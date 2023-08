MotoGP, Valentino Rossi: la verità sul rapporto Ducati-VR46

Valentino Rossi ha lasciato la MotoGP circa due anni fa, ma ha lasciato in eredità il suo team VR46. Luca Marini e Marco Bezzecchi formano una coppia d’attacco molto interessante, con il pilota romagnolo che attualmente è in corsa per il titolo iridato. Una perla d’oro che Ducati non vuole lasciarsi sfuggire per il futuro e che nella stagione 2025 potrebbe approdare nel team factory.

Valentino Rossi mai senza moto

Quello di Valentino Rossi si sta rivelando un progetto vincente, al secondo anno in classe regina è tra i principali protagonisti del Mondiale. Merito sicuramente di una Desmosedici GP fortemente competitiva, anche nella versione più aggiornata del 2022. Ma soprattutto del talento di due giovani piloti cresciuti a suon’ di allenamenti e all’interno della VR46 Riders Academy. Tanto che il d.s. Alessio Salucci sta spingendo tanto per evitare che il ‘Bez’ venga trasferito in Pramac nel 2024, andando così ad agevolare il diretto rivale per contendersi il titolo di miglior team satellite della MotoGP.

In un’intervista rilasciata al magazine francese MAG, Valentino Rossi ha affrontato i temi della sua nuova carriera nel GT WCE e della sua squadra impegnata in Top Class. Il Dottore è reduce dalla prima vittoria con le quattro ruote avvenuta proprio sul circuito di casa a Misano, ha cambiato un po’ stile di vita, non deve convivere continuamente con la pressione. “C’è molto meno stress che su una moto. Anche l’adrenalina non è la stessa. È molto in linea con ciò che voglio dalla vita di oggi. Meno rischi, meno gare… E tempo per fare altre cose… Voglio mantenere il ritmo e continuare a condividere il tempo con i ragazzi dell’Academy“.

VR46 e Ducati binomio perfetto

Non ha mai smesso di seguire da vicino la MotoGP, è sempre presente in un modo o nell’altro, nei weekend liberi da impegni professionali fa tappa nel box del Mooney VR46 Racing Team. Sicuramente può godersi il grande momento della sua squadra, dove ancora militano alcuni dei tecnici che lo hanno affiancato durante la prestigiosa militanza nel Motomondiale (ad esempio Matteo Flamigni e David Munoz).

Il legame storico e commerciale con la Yamaha spinge ad ipotizzare un passaggio del team VR46 in Yamaha nella stagione 2025, ma Valentino Rossi frena. “Abbiamo due buoni piloti, e siccome le Ducati sono molto competitive, i risultati ci sono. Pertanto, non stiamo valutando di cambiare moto… Ho vissuto il periodo migliore della mia carriera con la Yamaha e sono molto felice di poter rappresentare questo marchio. Ora, il team VR46 è un altro progetto e non sono solo io a gestirlo. Tutti sono contenti del rapporto con la Ducati“. E precisa: “Abbiamo bisogno di moto competitive e in questo momento le Yamaha M1 non lo sono“.