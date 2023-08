Moto2 Austria, Prove 3: Acosta spicca il volo, quante cadute

Pedro Acosta sembra aver già ingranato la marcia più alta in questo fine settimana austriaco. Il leader iridato della Moto2 è solido capoclassifica alla fine delle Prove 3 davanti alla coppia Honda Team Asia. Bene Celestino Vietti 5°, non benissimo invece Tony Arbolino, che incappa in un incidente che pone fine al suo turno, pur non mettendo a rischio l’accesso alla Q2. Non è l’unico protagonista di cadute: ecco com’è andata l’ultima sessione di prove per la Moto2.

Annunci e assenze

Conosciamo già il nome di un sicuro esordiente in Moto2 nella stagione 2024. È Jaume Masia, che approderà nel Mandalika SAG Team alla fine del suo sesto anno in Moto3 (i dettagli). Da segnalare invece un’assenza alla fine del primo giorno: Barry Baltus, partito regolarmente, alla fine del venerdì s’è recato al Centro Medico per dolori al piede destro. Il pilota belga era già incappato in un incidente in allenamento ricevendo un colpo al piede, ma solo alla fine del venerdì di libere è stata rilevata la frattura. Di conseguenza è scattata la non idoneità, il team Fieten Olie Racing GP completerà il round austriaco solo con Zonta van den Goorbergh.

Moto2 Prove 3

Inizia a tutto gas Pedro Acosta, che lima presto il miglior crono del fine settimana, che da ieri già gli apparteneva. Non si può dire lo stesso di Tony Arbolino, che invece incappa in una scivolata ad alta velocità alla curva 7, provocando parecchi danni alla sua KALEX. È infatti la fine prematura della sua sessione, Arbolino potrà solo osservare gli altri dal suo box.

A referto in seguito anche una caduta per Joe Roberts alla nuova chicane, Bo Bendsneyder invece di colpo rallenta per poi fermarsi alla curva 5, bloccato da un problema tecnico. Violento incidente in seguito anche per Alex Escrig, protagonista di una brutta carambola nella ghiaia della curva 6 ma rialzatosi poi prontamente sulle sue gambe, pur un po’ frastornato. Guardando alla classifica, il leader Moto2 è scatenato e lo dimostra anche in questo turno, Arbolino nonostante tutto chiude 8° in combinata ed è quindi in Q2.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti