C’è una prima conferma ufficiale riguardo un passaggio in Moto2. Nel 2024 Jaume Masia lascerà la Moto3 dopo sei anni per compiere il salto di categoria e lo farà assieme al Mandalika SAG Team. Il 22enne di Algemesí, attualmente 3° in campionato, sarà il secondo pilota della struttura spagnola per la prossima stagione mondiale. Masia affiancherà Bo Bendsneyder, del quale in contemporanea è stato annunciato il rinnovo.

Jaume Masia, i risultati finora

La stagione 2023 è circa a metà, ma guardando i risultati possiamo dire che Jaume Masia ha realizzato la sua migliore “mezza stagione” di sempre da quand’è approdato in Moto3. Contiamo infatti una vittoria, tre podi, due pole position, tre top 6, due zeri. Per il momento Masia procede col piede giusto, sembra aver trovato una maggiore costanza rispetto al passato, ma è appunto un bilancio provvisorio visto che manca ancora metà campionato. Finora ha ottenuto 7 vittorie, 21 podi in totale, 6 pole position e 15 giri veloci, con il 4° posto nel 2021 come miglior piazzamento assoluto in classifica generale.

Conferma per Bo Bendsneyder

Jaume Masia è il volto nuovo della squadra, dall’altra parte del box c’è un rinnovo. Bo Bendsneyder è approdato nella squadra di Eduardo Perales nel 2021 e la storia continuerà almeno per un altro anno. Per il momento il 2022 è stato il suo campionato migliore, quest’anno invece ha messo a referto sette zeri ed un infortunio, spicca però l’emozionante primo podio ottenuto in Texas, con dedica al nonno recentemente scomparso. “Abbiamo fiducia nel nostro pilota” si legge nella nota del Mandalika SAG Team. “Siamo sicuri che continuerà a raggiungere altri traguardi storici, come ad Austin.”

Foto: Mandalika SAG Team