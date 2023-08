Non sembravano esserci particolari dubbi in proposito, ma ecco l’ufficialità. Brad Binder e KTM rinnovano il loro impegno congiunto fino al campionato MotoGP 2026. Il pilota sudafricano è da tempo diventato il perno fondamentale del progetto KTM nella classe regina e non ci sono quindi motivi per cambiare. L’appuntamento di casa del marchio austriaco è l’occasione migliore per iniziare ad annunciare i programmi futuri. L’attenzione maggiore però è tutta per Pedro Acosta ed il duo ufficiale GASGAS, con KTM che continua a muoversi per avere due selle in più…

Binder e KTM, una lunga storia

Dobbiamo tornare alla Red Bull Rookies Cup per trovare il pilota sudafricano con questi colori per la prima volta. Si va poi in Moto3, categoria in cui Brad Binder ha vinto il Mondiale nella stagione 2023, e si continua in Moto2, in cui KTM è rimasta per breve tempo ma proprio con il sudafricano a fare la voce grossa: 3° nel 2018, vice-campione del mondo l’anno successivo. Infine c’è la MotoGP, Binder ci è approdato sempre i colori del marchio di Mattinghofen, punto fermo di un progetto che sta crescendo costantemente e che ha destato anche l’ammirazione di Marc Marquez, che ha fatto i complimenti alla struttura.

Ora gli altri tasselli

Sistemato Brad Binder, ora ci sono tutti gli altri piloti da sistemare. Il duo KTM Factory è a posto, l’attenzione è per il team GASGAS Tech3. La casa austriaca ha fatto valere l’opzione per Pedro Acosta, ma ci sono anche Augusto Fernandez e Pol Espargaro sotto contratto: tre piloti per due RC16. Come finirà? KTM sta spingendo per avere altre due selle, una situazione che certo risolverebbe tutti i problemi. Per il momento questo è ciò che si sa, si attendono altri annunci per capire quale sarà il futuro di questi ragazzi.