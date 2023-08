MotoGP GP Austria, si comincia: tutti gli orari TV e streaming

Tutto pronto per l’appuntamento in Austria, dopo il giovedì di dichiarazioni si comincia a fare sul serio. Ducati continuerà a regnare in MotoGP, o arriverà il terzo ruggito KTM sul tracciato di casa? Aprilia può finalmente sfatare un tabù? Honda e Yamaha come si comporteranno? In Moto2 occhio a Tony Arbolino, determinato a rispondere a Pedro Acosta, mentre in Moto3 sono tutti contro Daniel Holgado. In MotoE comanda Jordi Torres, riusciranno gli italiani ad insidiarlo? Ecco il programma del Gran Premio d’Austria: diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), su TV8 invece qualifiche e sprint saranno in diretta, mentre le gare della domenica saranno in differita.

Motomondiale al Red Bull Ring: classifiche, wild card, sostituti

GP Austria su Sky Sport

Venerdì 18 agosto

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 19 agosto

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 20 agosto

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Austria, gli orari di TV8

Sabato 19 agosto (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 20 agosto (differita)

14:15 Moto3 Gara

15:30 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

Foto: Valter Magatti