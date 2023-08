Xavi Forés a Pittsburgh: primo match point per il MotoAmerica

Nell’ultimo appuntamento disputatosi a Brainerd, Xavi Forés ha vissuto il suo peggior weekend stagionale nel MotoAmerica Supersport. Beh, “peggiore” si fa per dire: dopo una striscia di 8 vittorie in 8 gare, concludere al settimo ed al quarto posto le due sfide in Minnesota ci può anche stare. Un weekend problematico, specie alla sua stagione da rookie della Supersport d’oltreoceano, si può metter in conto, a maggior ragione se questo fine settimana può addirittura chiudere i giochi-campionato in anticipo. Pardon, con largo anticipo: al terz’ultimo round con, eventualmente, ancora quattro gare da disputarsi.

PRIMO MATCH POINT PER IL TITOLO MOTOAMERICA

Con il sensazionale ruolino di marcia di 272 punti conseguiti in 10 gare, Xavi Forés questo fine settimana al PittRace, diminutivo del Pittsburgh International Race Complex, potrebbe per l’appunto celebrare la conquista del titolo 2023. Con la Panigale V2 preparata dal team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC vanta infatti ben 84 lunghezze di vantaggio su Josh Hayes (Squid Hunter Racing Yamaha, nuovo recordman di successi all times dell’AMA/MotoAmerica), 87 sul giovane Tyler ‘Ty’ Scott (vincitore di Gara 2 a Brainerd). In sostanza lo spagnolo, se dovesse lasciare Pittsburgh con oltre 100 punti di vantaggio sui più diretti inseguitori, si assicurerebbe il titolo MotoAmerica Supersport, potendo vivere in serenità i conclusivi due round tra il COTA di Austin ed il New Jersey Motorsports Park di Millville.

TUTT’UNO CON LA PANIGALE V2

A prescindere dal discorso attinente la conquista del titolo, il miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018 ha vissuto, al debutto, una stagione straordinaria. Superata la delusione della 200 miglia di Daytona (ritiro dopo pochi giri per un problema tecnico) extra-campionato, da quel momento in avanti ha fatto man bassa di vittorie. Doppietta al debutto di Road Atlanta, trionfo nella prima “Long Race” in stile Endurance di Barber, ancora una coppia di successi nei successivi appuntamenti di Elkhart Lake e Shelton, nuovo hurrà nella “Extended Race” di Laguna Seca. Una “winning streak” di 8 vittorie nelle prime 8 gare disputate, conclusasi soltanto nel problematico weekend di Brainerd.

VERSO IL MOTOAMERICA SUPERBIKE 2024

Forés è così ad un passo dal garantire a Ducati ed a tutto il team Warhorse HSBK Racing il secondo titolo Supersport americano consecutivo. Come per il suo predecessore Josh Herrin, la promozione al MotoAmerica Superbike sarebbe non soltanto inevitabile, ma anche un atto dovuto per quanto messo in mostra quest’anno…