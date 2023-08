Ci avviamo verso un nuovo fine settimana di gare con tutt’e quattro le categorie protagoniste. Il Red Bull Ring è pronto ad accogliere un altro intenso evento mondiale. A casa di KTM per quanto riguarda la MotoGP, costruttore che potrebbe anche sciogliere ogni riserva riguardo i suoi programmi per il 2024. Oltre alla voglia di essere protagonista contro Ducati, stesso discorso per Aprilia a caccia di conferme, vedremo poi come se la caveranno Honda e Yamaha… In Moto2 ci si attende il pronto riscatto di Tony Arbolino dopo un GP da dimenticare, in Moto3 occhio sempre a Daniel Holgado solido capoclassifica. Idem anche in MotoE con Jordi Torres al comando e gli italiani pronti all’attacco. La situazione verso il GP Austria, non mancheranno sostituzioni, avvicendamenti, wild card ed esordi mondiali.

MotoGP, attacco a Bagnaia

Da segnalare nuovamente la presenza di Iker Lecuona con i colori LCR Honda. Lo spagnolo disputerà il suo 4° evento MotoGP del 2023, ancora in sostituzione dell’infortunato Alex Rins. Terza ed ultima wild card stagionale per Lorenzo Savadori, 5^ Aprilia in azione sulla pista austriaca.

1. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 214 punti

2. Jorge Martin – Prima Pramac Racing – 173 punti

3. Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Racing Team – 167 punti

4. Brad Binder – Red Bull KTM Factory – 131 punti

5. Johann Zarco – Prima Pramac Racing – 122 punti

6. Aleix Espargaro – Aprilia Racing – 107 punti

7. Luca Marini – Mooney VR46 Racing Team – 107 punti

8. Jack Miller – Red Bull KTM Factory – 90 punti

9. Alex Marquez – Gresini Racing MotoGP – 75 punti

10. Maverick Vinales – Aprilia Racing – 74 punti

Moto2, tutti contro Acosta

In attesa della promozione in MotoGP, Pedro Acosta si è ripreso la leadership a Silverstone, Tony Arbolino risponderà? Da segnalare il debutto mondiale di Mattia Rato (la nostra intervista) in Mandalika SAG Team per l’infortunato Taiga Hada. Prima corsa Moto2 anche per l’ex Mondiale Moto3 Alberto Surra, schierato da Forward Racing al posto di Marcos Ramirez, che torna in American Racing Team (qui i dettagli).

1. Pedro Acosta – Red Bull KTM Ajo – 156 punti

2. Tony Arbolino – Elf Marc VDS Racing Team – 154 punti

3. Jake Dixon – GASGAS Aspar Team – 104 punti

4. Aron Canet – Pons Wegow Los40 – 96 punti

5. Alonso Lopez – Team SpeedUp – 92 punti

6. Filip Salac – QJMOTOR Gresini Moto2 – 75 punti

7. Fermin Aldeguer – Team SpeedUp – 74 punti

8. Sam Lowes – Elf Marc VDS Racing Team – 67 punti

9. Somkiat Chantra – IDEMITSU Honda Team Asia – 66 punti

10. Manuel Gonzalez – Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp – 63 punti

Moto3, Holgado non molla

Due wild card per la classe minore del Mondiale MotoGP. Debutto assoluto per il giovane svizzero Noah Dettwiler, il cui manager e mentore è nient’altro che l’ex Motomondiale Thomas Luthi. Honda Team Asia a tre punte con la seconda partecipazione di Tatchakorn Buasri.

1. Daniel Holgado – Red Bull KTM Tech3 – 141 punti

2. Ayumu Sasaki – Liqui Moly Husqvarna Intact GP – 119 punti

3. Jaume Masia – Leopard Racing – 109 punti

4. Ivan Ortola – Angeluss MTA Team – 107 punti

5. Deniz Oncu – Red Bull KTM Ajo – 99 punti

6. David Alonso – GASGAS Aspar Team – 90 punti

7. Diogo Moreira – MT Helmets-MSi – 86 punti

8. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – 60 punti

9. Xavi Artigas – CFMoto Racing PruestelGP – 57 punti

10. Stefano Nepa – Angeluss MTA Team – 50 punti

MotoE, comanda Torres

C’è un volto nuovo anche nella classe elettrica. Luca Salvadori non sarà al via per problemi fisici, al suo posto in Prettl Pramac debutta Oscar Gutierrez.

1. Jordi Torres – Openbank Aspar Team – 168 punti

2. Matteo Ferrari – Felo Gresini MotoE – 153 punti

3. Mattia Casadei – HP Pons Los40 – 124 punti

4. Randy Krummenacher – Dynavolt Intact GP – 123 punti

5. Hector Garzo – Dynavolt Intact GP – 122 punti

6. Eric Granado – LCR E-Team – 107 punti

7. Kevin Manfredi – Ongetta SIC58 Squadra Corse – 81 punti

8. Nicholas Spinelli – HP Pons Los40 – 76 punti

9. Andrea Mantovani – RNF MotoE Team – 75 punti

10. Kevin Zannoni – Ongetta SIC58 Squadra Corse – 63 punti

Foto: Michelin Motorsport