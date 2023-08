Moto2, cambi in corsa: ecco Alberto Surra con Forward Racing

Avvicendamenti in corsa per quanto riguarda due squadre della Moto2. In particolare ecco Alberto Surra, in arrivo dall’Europeo di categoria e schierato da Forward Racing per un periodo di prova accanto al rookie Alex Escrig. Una prima occasione per l’ex Mondiale Moto3 e protagonista nel CEV Moto2, campionato in cui Surra è al debutto con il Team Ciatti-Boscoscuro. Ma che ne è di Marcos Ramirez? È presto detto: le strade si separano e lo spagnolo migra, anzi torna nel American Racing Team, schierato al posto di Sean Dylan Kelly.

Alberto Surra, prove mondiali

Dopo una difficile stagione nella classe Moto3 del Campionato del Mondo, Alberto Surra ha guardato a nuove sfide. Per lui ecco l’accordo per guidare la Boscoscuro del team guidato da Luca Ciatti nella Moto2 del JuniorGP. Una partenza ‘di assestamento’, gara dopo gara però Surra ha iniziato a farsi vedere sempre più in alto. Ha ottenuto finora tre piazzamenti sul podio ed occupa attualmente il terzo posto in classifica generale, miglior italiano a pari punti con Mattia Rato. L’occasione di tornare nel Mondiale si presenta così, durante la lunga pausa estiva del JuniorGP.

Divorzio Ramirez-Forward

Alberto Surra sale a bordo al posto di Marcos Ramirez, che saluta la squadra guidata da Giovanni Cuzari. Lo spagnolo però non rimane a piedi, per lui c’è la sella del American Racing Team in sostituzione di Sean Dylan Kelly. “Sono contento per l’arrivo di Alberto, spero possa essere un’opportunità sia per lui che per la squadra” è il commento di Cuzari, che poi saluta Ramirez. “Ringrazio Marcos per il lavoro svolto in questi anni e gli auguro il meglio.” A partire dal GP Austria quindi vedremo Surra in azione, sarà un debutto interessante. “Sono molto contento dell’opportunità che mi ha dato il Team Forward di ritornare al Mondiale” ha dichiarato. “Cercherò di dare il massimo e di crescere personalmente in questa categoria.”

Foto: Social-Alberto Surra