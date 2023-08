Superbike, Aegerter sulla Yamaha anche nel 2024: con quale team correrà?

La Yamaha ha ufficializzato che Dominique Aegerter continuerà a correre con una R1 nel Mondiale Superbike 2024. È stato trovato l’accordo per rinnovare di un anno il contratto in scadenza a fine 2023.

Aegerter nel team ufficiale Yamaha o con GRT?

Sebbene non sia stato specificato nel comunicato, il 32enne pilota svizzero dovrebbe rimanere nel team GYTR GRT. Ma se non è stato annunciato ciò, significa che esiste ancora la possibilità che possa approdare nella squadra ufficiale Pata Prometeon come sostituto di Toprak Razgatlioglu. Un piano B nel caso in cui le prime scelte dovessero sfumare. E una, Franco Morbidelli, è già sfumata.

In caso di permanenza in GYTR GRT, al suo fianco ci sarà sempre Remy Gardner. Anche per il campione Moto2 2021 ci sarà presto l’annuncio ufficiale della conferma. Resterà nella famiglia Yamaha pure Bradley Ray, campione in carica del BSB che oggi corre con il team Motoxracing. Invece, Lorenzo Baldassarri sembra destinato a non rimanere in GMT94.

Dominique felice di restare in Superbike con una R1

Aegerter è soddisfatto del rinnovo del contratto, era ciò che voleva: “Sono felice e orgoglioso di aver esteso il mio accordo con Yamaha per rimanere nel WorldSBK nel 2024. Il mio obiettivo è migliorare i miei risultati ed essere più competitivo, darò il massimo per raggiungerlo. La mia stagione da rookie è iniziata abbastanza bene, e anche se non sono ancora salito sul podio, mancano ancora alcune gare. Ho avuto delle belle battaglie che mi hanno insegnato molto. Voglio essere davanti regolarmente e questo sarà il mio obiettivo per la prossima stagione. Vorrei ringraziare Yamaha per la continua fiducia in me e tutti coloro che mi hanno aiutato. Tra loro vorrei ricordare in particolare Mirko Giansanti, che è recentemente scomparso e che ha svolto un ruolo inestimabile nel Team GRT Yamaha“.

E non può che essere contento anche Andrea Dosoli, road racing manager di Yamaha Motor Europe: “È stato un piacere per noi vedere il nostro due volte Campione del Mondo Supersport, Dominique, adattarsi così velocemente al WorldSBK. Ci ha impressionato tutti, a partire dalla prima gara, dove ha messo a segno una prestazione fenomenale in qualifica assicurandosi una partenza in prima fila a Phillip Island. Non credo ci sia modo migliore per presentarti ai tuoi compagni di squadra e rivali! La sua progressione da allora è stata solida, migliorando ogni fine settimana e finendo come miglior pilota indipendente in tre gare finora. Sono fiducioso che migliorerà questo numero prima della fine dell’anno, motivo per cui sono lieto di annunciare l’estensione dell’attuale accordo per un’altra stagione. Auguro il meglio a Dominique e al suo team mentre continuano la loro progressione e speriamo che raccolgano i frutti che meritano“.

Foto: Yamaha Racing