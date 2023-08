MotoGP: Iker Lecuona ancora con LCR Honda in Austria

Non sembravano esserci particolari dubbi, vista la situazione fisica di Alex Rins. LCR Honda però lo conferma ufficialmente con un breve post social: Iker Lecuona continuerà a competere al posto del #42. Dopo il GP di Silverstone, il pilota Superbike sarà in azione anche nella tappa MotoGP in Austria programmata per la prossima settimana. Vista la pausa estiva del WorldSBK, si presenta un’altra occasione quest’anno per il pilota valenciano.

Lecuona, ancora MotoGP

Riprenderà i colori LCR Honda almeno per l’evento al Red Bull Ring. Non è assurdo ipotizzare che Lecuona possa essere schierato anche per il Catalunya del weekend 1-3 settembre, visto che la Superbike riprende solo la settimana dopo. L’ex KTM MotoGP quindi potrebbe stare nel paddock del Motomondiale ancora per un po’, impegnato in un ruolo non semplice. Sarà il suo 4° GP quest’anno dopo Jerez (al posto di Marc Marquez), Assen e Silverstone (per Alex Rins), Lecuona non ha ancora raggiunto la zona punti.

Valzer di selle

Honda non sta vivendo davvero un anno d’oro in MotoGP, ma nemmeno in Superbike. Il mercato piloti poi impazza, tra Alex Rins nel 2024 in direzione Yamaha, Takaaki Nakagami quasi ai saluti, Johann Zarco ultimamente accostato all’Ala Dorata, Joan Mir e Marc Marquez invece che continuano a ribadire la loro fedeltà a HRC. E se in mezzo si inserisse anche Lecuona, che non ha mai nascosto la sua preferenza per la MotoGP? Una stagione pazza, con tanti accostamenti e nomi in ballo per poche selle…

Iker Lecuona, convitato di pietra in un mercato agitato