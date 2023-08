La stagione MotoGP 2023 non sta andando come previsto per Marc Marquez. Dopo il lungo tunnel degli infortuni al braccio e alla vista, quattro operazioni all’omero e uno più recente al dito, sembrava dovesse arrivare la svolta per il pluricampione iridato. Invece la Honda RC-V non è ancora pronta per puntare al podio e si attendono sviluppi che consentano di fare uno step avanti. Per il fenomeno di Cervera il momento ‘no’ continua, in attesa che il vento cambi direzione con la moto 2024.

Marc Marquez con una nuova mentalità

La moto dell’Ala dorata si sta rivelando molto complicata da gestire e causa troppe cadute e infortuni. A Silverstone Marc Marquez ha fatto tesoro dei punti deboli e degli errori dei mesi scorsi per assumere un atteggiamento più prudente. La mentalità è cambiata e non manca un pizzico di rassegnazione per i risultati, pur continuando a professare fiducia sul lavoro dei tecnici HRC. In un’intervista alla BBC, il numero 93, sei volte iridato in MotoGP, ha assicurato di essersi ripreso dagli infortuni avuti in Germania e ad Assen, dopo una vacanza in cui si è concentrato sul rafforzamento mentale: “Mi sono preso questo tempo per rigenerare il fisico e recuperare energie“.

Difficoltà e il pensiero del ritiro

La nuova storia d’amore, gli amici e gli affetti familiari si stanno rivelando un salvagente morale per l’otto volte campione del mondo. Le condizioni fisiche non sono ancora eccellenti, ma non destano molta preoccupazione. In questo momento i veri problemi sono esclusivamente di natura ingegneristica. “Ora è un momento in cui mi sento pronto a lottare per le vittorie, ma per qualche motivo non sono in grado di farlo… Professionalmente, è il momento peggiore della mia carriera, ma personalmente è il mio momento migliore. Questo compensa un po’ e le persone intorno a me cercano di aiutarmi“.

Dall’incidente di Jerez nel 2020 la carriera di Marc Marquez ha preso una piega decisamente negativa, difficile accettarlo dopo una lunga e impressionante serie di vittorie. La Honda RC-V non è all’altezza delle Ducati e degli altri marchi presenti in MotoGP in questo momento. Colmare il gap in poco tempo non sarà facile. “Sono stati tre anni molto difficili, non mentirei se dicessi che sarebbe ora di dire ‘forse è meglio fermarsi’. Ma non è una decisione che puoi prendere da un giorno all’altro. Continuo a lavorare, c’è passione e motivazione. Alcune persone intorno a me dicono che sia ora di smettere – ha concluso Marquez -, ma molti dicono solo di provare ad andare avanti ed è quello che sto facendo“.

Foto: Instagram