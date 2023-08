Non è partito da esordiente assoluto, Giulio Pugliese aveva già messo a referto qualche presenza nella European Talent Cup del JuniorGP. Quest’anno però sta disputando la sua prima stagione completa, schierato da AC Racing come terzo pilota accanto al campione in carica Guido Pini ed al collega rookie Edoardo Bertola. Come ogni anno di debutto non mancano alti e bassi, ma Pugliese sa dove vuole arrivare e sta lavorando per farcela. La lunga pausa certo non lo aiuta, ma avrà l’occasione di ‘riaccendere i motori’ nella PreMoto3 del CIV al Mugello proprio con AC Racing, prima dei test di avvicinamento al prossimo round ETC. Finora però come valuta il suo 2023? Abbiamo avuto l’occasione di sentirlo, la nostra intervista.

Giulio Pugliese, primo anno completo in JuniorGP. Come sta andando? Raccontaci quello che hai fatto finora.

Il campionato non è iniziato male. A Estoril mi sono trovato molto bene con la moto, col team, tutto, e sono riuscito ad andare forte fin da subito. Peccato per il problema al cambio in Gara 2, ma alla fine il weekend è andato bene. Sono soddisfatto anche di Valencia, rispetto all’anno scorso sono riuscito a stare col primo gruppo. Mi sono serviti tanto sia gli allenamenti in Spagna che quelli coi Talenti Azzurri, sono riuscito a migliorare.

A Jerez e Portimao invece non è andata benissimo per te.

Ho avuto un po’ di problemi con la moto, sia tecnici sia di feeling: non mi sentivo molto bene in sella né mi trovavo bene con la pista, non sono riuscito a fare grandi risultati. A Portimao poi abbiamo provato a fare qualche modifica alle sospensioni e mi sentivo molto, molto meglio. Ho ritrovato il feeling con la moto e, anche se avevo girato poco su quella pista, alla fine mi sono sentito bene e sono riuscito a fare anche tempi abbastanza buoni. Purtroppo però, prima del warm up lap, non mi è partita la moto, quindi non sono neanche riuscito a fare la gara…

Diciamo una stagione segnata da problemi tecnici finora.

Sì, abbastanza. Alla fine però a Barcellona è andata abbastanza bene, non ho avuto nessun problema. Abbiamo però sbagliato un po’ la qualifica, quindi partivo tanto indietro, ma mi sentivo bene: ho fatto una bella gara e sono riuscito a risalire fino alla decima posizione.

Giulio Pugliese, in cosa sei cresciuto di più finora?

Con la moto mi sento sempre meglio: sto accumulando più esperienza, anche perché ho un Talent quando mi alleno in Spagna. Mi è servito molto per prepararmi alle gare e mi ha insegnato anche ad usare il freno posteriore, che in precedenza non usavo praticamente mai.

Qual è invece il ‘difetto’ su cui sai di dover lavorare?

Ce l’ho praticamente da sempre: nei primi giri della gara non riesco a prendere il ritmo. Faccio tanta fatica, perdo posizioni oppure non riesco a recuperare, sono in difficoltà. È un errore che pago tanto, è difficile poi recuperare, soprattutto se si formano i gruppi. Stiamo cercando di allenarci su questo aspetto: con i Talenti Azzurri facciamo delle piccole gare con le Ohvale, 2-3 giri per farci spingere da subito al massimo. In Spagna faccio lo stesso, con la Talent ci alleniamo per spingere fin dall’inizio.

Quale consideri il round migliore finora? Qual è invece il peggiore?

Il peggiore per me è stato quello di Jerez. Il migliore direi invece quello di Valencia: mi sono sentito bene anche a Estoril, ma direi soprattutto quello.

Cosa ti aspetti dagli ultimi due appuntamenti dell’anno?

Ho grandi possibilità di fare bene, ci stiamo allenando tanto ed il feeling sta migliorando. Secondo me la top 5 si può fare tranquillamente sia ad Aragon che a Valencia. Se poi riusciamo a raggiungere il podio, sarebbe perfetto anche per l’anno prossimo!

Che voto ti daresti per questa stagione finora?

Direi un 7,5/8. Ma dopo le ultime due gare il voto potrebbe salire!

Giulio Pugliese, tocca alla lunga pausa. Quali sono i programmi fino ad ottobre? Un po’ di vacanze?

Sì, adesso c’è la lunga pausa, purtroppo! Ma niente ferie, mi sto allenando sempre con i Talenti Azzurri. Ad inizio settembre però disputerò il weekend del CIV PreMoto3 al Mugello con AC Racing, sempre a settembre poi faremo un test ufficiale prima di Aragon.