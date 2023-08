MotoGP, Raul Fernandez: niente passo indietro, Razali lo rassicura

Il 2022 è stato un anno da incubo per Raul Fernandez, ma Aprilia e il team RNF hanno creduto in lui e gli hanno concesso una seconda chance in MotoGP. Probabilmente la cosa migliore per lui sarebbe stato rimanere in Moto2 l’anno scorso, però KTM scelse di fargli fare il salto di categoria con il team Tech3 ed è stata un catastrofe.

Il pilota spagnolo si sta trovando meglio con la RS-GP ma, anche a causa di alcuni problemi fisici, non ha ancora fatto il salto di qualità che si aspettava. Nella recente gara a Silverstone ha chiuso al 10° posto, conquistando così la prima top 10 da quando corre in MotoGP, ed è un risultato che gli può dare fiducia per il futuro. Ovviamente, è corretto ricordare che diversi piloti sono caduti, però riuscire a rimanere in sella è sempre un merito.

MotoGP, Raul Fernandez avanti con il team Aprilia RNF

Nei giorni scorsi sono trapelati rumors su un eventuale ritorno di Fernandez in Moto2 e Razlan Razali a RNF Unlock ha chiarito che ciò un succederà: “Raul probabilmente sente alcune storie ed è vero che un certo numero di piloti è venuto a parlarci. Abbiamo avuto un incontro con Aprilia e abbiamo confermato che lui ha bisogno di più tempo, quindi non deve preoccuparsi. È una cosa che gli abbiamo comunicato: ‘Non preoccuparti, perché con Aprilia hai un contratto di due anni con opzione per altri due anni‘”.

Il team principal RNF conferma la fiducia della squadra e di Aprilia nei confronti del pilota madrileno, chiamato solo a focalizzarsi sui suoi obiettivi: “Non deve distrarsi, deve rimanere concentrato solo sul lavoro e senza mettersi pressione. È al secondo anno in MotoGP, dopo un 2022 terribile con la KTM. Ai giovani servirebbero due anni con la stessa squadra, liberarsene dopo un anno non è corretto“.

Anche il team manager Wilco Zeelenberg ha parlato di Fernandez, ribadendo che ha talento e che deve rimanere lucido nel gestire la situazione: “È molto ambizioso e ha la velocità, però ha bisogno di avere il pacchetto completo anche per restare calmo se non sei nella posizione in cui vorresti essere. Anche se sei 12° o più indietro, devi rimanere tranquillo e concentrato, guardare gli altri piloti e non commettere errori“.

