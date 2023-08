MotoGP, Aleix Espargaró: “Non sono un personaggio tranquillo”

La vittoria in Argentina nel 2022 aveva dato slancio ad Aprilia e Aleix Espargaró, fino ad arrivare a contendere il titolo MotoGP alla Ducati di Francesco Bagnaia. Peccato che qualche errore di troppo nel box ha spento ogni speranza e che la stagione 2023 non sia iniziata nel modo migliore. Ma il podio di Assen e la vittoria di Silverstone hanno ridato una forte motivazione all’ambiente di Noale che desso spera di recuperare i 107 punti di divario in classifica.

La battaglia contro Ducati

L’impresa non è facile, ma con il nuovo format e i punti che arrivano dalle Sprint Race tutto è possibile. Il Capitano di Granollers si gode questo grande momento dopo aver conquistato la vittoria in terra inglese, grazie ad una strategia impeccabile frutto della lunga esperienza. Ha infilato la Ducati di Bagnaia all’ultimo giro, dopo averne studiato i punti deboli per tutto il tempo. Dall’inizio del campionato non è quasi mai riuscito ad esprimersi al meglio con la sua nuova Aprilia RS-GP, a Silverstone è arrivata l’occasione giusta per dimostrare il suo valore. Per Aleix Espargaró si tratta della seconda vittoria in MotoGP. “La prima ha un sapore speciale, ma vincere a Silverstone battendo Bagnaia e la Ducati in quel modo è particolare“, ha raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Al suo fianco l’inseparabile famiglia, con i due figli Max e Mia tra i primi ad abbracciarlo dopo il trionfo britannico. Negli ultimi due GP il catalano ha collezionato 52 punti, contro i 54 di Francesco Bagnaia. Da qui alla fine del Mondiale potremmo vederle delle belle… “Mi piace il parallelo. Lavoro ogni giorno per battere il migliore, che ora è il binomio Bagnaia-Ducati, e non siamo lontani. Non so se potremo batterli sempre, ma dobbiamo stare lì vicino e mettere loro pressione“.

La corsa verso il titolo MotoGP

A Silverstone ci sono state tre Aprilia nelle prime cinque posizioni, un segnale più che incoraggiante in vista della seconda parte del campionato MotoGP. Manca ancora costanza al costruttore veneto, gli aggiornamenti stanno funzionando, il meccanismo inizia ad essere ben oleato. Peccato per i punti persi nelle prime fasi della stagione 2023, a causa di problemi tecnici e di approccio personale. “Ho iniziato con troppa cattiveria e così ho sbagliato più del dovuto, poi in alcune gare non siamo partiti bene per la frizione, ma abbiamo migliorato questo aspetto“.

Inizialmente regnava ancora un certo malumore per il modo in cui la corsa al titolo iridato si è interrotta. E la presunzione di poter vincere il Mondiale contro il colosso Ducati. “Questo mi ha messo una pressione che non è stata positiva. L’anno scorso mi ha fatto male il modo in cui abbiamo perso competitività nel finale, mentre adesso ci siamo detti che avremmo dovuto combattere fino alla fine“. A breve esordirà un nuovo telaio in carbonio che potrebbe regalare un ulteriore step al prototipo di Noale. Tutto sembra pronto per il grande derby tra Aprilia e Ducati. “Battere la Ducati, il rivale italiano, mi rende ancora più orgoglioso. Sono spagnolo, ma dopo 7 anni a Noale mi sento uno di voi… Ora dobbiamo continuare, evitando gli errori“.

Evitare gli errori per puntare in alto

Serve un mix perfetto pilota-moto-box, evitare alcuni errori, come quello rimediato al Mugello durante un allenamento in bici a causa dello smartphone. Basta poco per passare dalla polvere alle stelle e viceversa… Aleix Espargaró sta diventando sempre più carismatico, un personaggio che da sempre si è contraddistinto per non avere peli sulla lingua, oggi sempre più social e amato dal pubblico di ogni età. “Io sono un personaggio complesso, non tranquillo: questo mi porta a fare degli errori, a dire quello che penso in modo diretto. Ma anche ad agire con il cuore, come nel sorpasso a Bagnaia“.

