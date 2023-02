MotoGP, Raul Fernandez come Quartararo: Zeelenberg ci crede

L’anno da rookie in MotoGP è stato un vero incubo per Raul Fernandez. L’amore non è mai sbocciato con la KTM RC16 ed è stata naturale la separazione dal team Tech3, oltre che dalla casa austriaca.

A credere in lui è stata l’Aprilia, sicura del suo talento e anche del fatto che riuscirà a riscattarsi nel 2023. Il 22enne madrileno correrà per il team CryptoDATA RNF e cercherà di dimostrare di essere all’altezza della top class del Motomondiale. Il primo test in sella alla RS-GP lo ha concluso con un incoraggiante undicesimo tempo assoluto, a 821 millesimi dalla Ducati di Luca Marini.

Presto per esaltarsi, però le sensazioni sono state positive e il pilota ha lasciato la Malesia sorridente. Il feeling con la nuova moto è stato positivo e anche quello con la nuova squadra. Ovviamente, ci sarà da lavorare bene anche nell’ultimo test a Portimao (11-12 marzo), dove poi si correrà la prima gara del calendario.

MotoGP, Raul Fernandez riuscirà a rilanciarsi?

Fernandez ha iniziato con tanto entusiasmo e voglia di fare bene la sua avventura con il team CryptoDATA RNF. Oltre ad aver trovato una moto più adatta al suo stile di guida, è entrato in un box dove hanno totale fiducia in lui e sono pronti a supportarlo al massimo per permettergli di esprimere il suo potenziale.

Il team manager Wilco Zeelenberg non ha dubbi su Raul: “Il talento non l’ha mai perso – ha detto al sito ufficiale MotoGP – anche se l’anno scorso ha faticato“. Successivamente ha fatto un parallelismo con Fabio Quartararo, pilota che conosce molto bene: “Quando lo abbiamo messo su una MotoGP e si è sentito a posto con capotecnico, team e tutto il resto, è cresciuto e ha vinto il titolo. È ciò a cui ambiamo con i nostri piloti“.

Zeelenberg era team manager Petronas Yamaha quando Quartararo è arrivato in MotoGP nel 2019 e ha sorpreso tutti da rookie. Il francese arrivava da una discreta stagione in Moto2 e quasi nessuno credeva che fosse pronto per il salto in top class. Invece… Dopo un biennio nella squadra satellite, FQ20 è passato a quella ufficiale Yamaha e nel 2021 si è subito laureato campione del mondo. Vedremo se anche Fernandez riuscirà ad arrivare così in alto in futuro.

Foto: MotoGP.com