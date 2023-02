Jorge Lorenzo a San Siro: ospite in Milan-Tottenham di Champions

È ripartita la UEFA Champions League e nella prima serata degli Ottavi di finale il Milan ha affrontato il Tottenham a San Siro. Presenti 74.320 spettatori e incasso record per 9,1 milioni di euro. Tra le persone in tribuna c’era anche Jorge Lorenzo.

L’ex pilota MotoGP è stato ospite e ha documentato tramite il suo profilo ufficiale Instagram l’esperienza vissuta nello storico stadio di Milano. A invitarlo all’evento è stata Emirates, famosa compagnia aerea di Dubai che dalla stagione 2010/2011 è anche il main sponsor presente sulla maglia della squadra rossonera.

Jorge Lorenzo prima a Siviglia e poi a Milano

Per Lorenzo gli ultimi giorni all’insegna del calcio. Infatti, prima di venire in Italia per assistere a Milan-Tottenham, si è recato allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Sabato 11 febbraio ha assistito a Siviglia-Maiorca (finita 2-0), partita della Liga. Lui è maiorchino e anche tifoso del Barcellona, ma è stato omaggiato dal club andaluso, con il presidente José Castro che gli ha consegnato una maglia con il suo numero 99 e la scritta “Jorge Lorenzo”.

Ieri, invece, era a San Siro e a godersi la vittoria della squadra di Stefano Pioli c’erano anche altri volti noti. Ad esempio, quattro cantanti recentemente protagonisti al Festival di Sanremo: Mr. Rain, Lazza, gIANMARIA e Sangiovanni. Presenti pure altri nomi del mondo musica italiana come Ghali, Rkomi e la band Tropea. Tutti sono stati ospiti della esclusiva VIP Legends Lounge dello stadio Giuseppe Meazza.

Ancora in Posche Carrera Cup Italia nel 2023

Per Lorenzo un po’ svago prima di correre nuovamente nella Porsche Carrera Cup Italia, dove ha debuttato nel 2022 chiudendo con 30 punti e il quattordicesimo posto nella classifica assoluta. Quest’anno vuole migliorare e conquistare risultati più importanti.

Venerdì 14 aprile è programmato un test collettivo presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Altri test sono previsti prima del primo round del campionato al Misano World Circuit (6-7 maggio) e prima del successivo all’Autodromo di Vallelunga (10-11 giugno). Le successive tappe sono Mugello Circuit (8-9 luglio), Autodromo Nazionale Monza (16-17 settembre), Misano World Circuit – Posche Festival (7-8 ottobre) e Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (28-29 ottobre).

Jorge Lorenzo ed Eleonora Dall’Acqua a San Siro

Foto: Instagram