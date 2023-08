Turno frenetico per la Moto3, tanti cambiamenti in questa sessione utile per prendersi un posto nel secondo turno di qualifiche. Non ha problemi Jaume Masia, che comanda la classifica su David Alonso, batte un colpo anche il leader Moto3 Daniel Holgado, ma ce la fanno anche tre dei nostri portacolori. Ecco com’è andato il turno più importante in ottica qualifiche.

Masia lascia la Moto3

Ci sono tante voci riguardo alcuni ragazzi a caccia del salto in Moto2. Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità per uno di loro. Jaume Masia, pilota Leopard, lascia la Moto3 per approdare in Mandalika SAG Team accanto al confermato Bo Bendsneyder (qui i dettagli).

Moto3 Prove 3

Turno determinante in ottica qualifiche, si riparte da David Alonso in vetta alla classifica combinata (tempi e cronaca). I cambi però iniziano a vedersi fin da subito e continuano fino all’ultimo secondo, anche se non tutti riusciranno a migliorarsi abbastanza. Non una buona notizia per i ragazzi italiani, la maggior parte dei quali sembra fare fatica per guadagnare la top 14 utile per accedere direttamente alla Q2. Sembra che ce la facciano i due ragazzi Snipers, alla fine però ne rimarrà solo uno, con Matteo Bertelle primo degli esclusi. Risalgono invece Riccardo Rossi e Stefano Nepa, che assieme a Romano Fenati si guadagnano direttamente la seconda sessione di qualifiche. Comanda Jaume Masia, come detto fresco di annuncio della promozione in Q2, davanti a David Alonso, nessun problema neanche per il leader iridato Daniel Holgado.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti