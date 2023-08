Dal leader Moto3 all’ultimo vincitore di GP. David Alonso ha scritto la storia a Silverstone ed è determinato a dimostrare che non è un caso. Il rookie Aspar Team l’ha già dimostrato, ma non fa male un’ulteriore conferma: eccolo intanto comandare la seconda sessione e la classifica combinata del venerdì al Red Bull Ring. Daniel Holgado non si migliora ma rimane comunque in top 10, a referto due dei nostri portacolori provvisoriamente in Q2. Ma servirà la conferma nelle Prove 3 del sabato mattina… Ecco intanto com’è andato il turno.

Moto3 Prove 2

Splende il sole sul tracciato austriaco, riparte così la classe minore del Motomondiale. Ricordiamo che il miglior tempo è stato quello del leader Moto3 Daniel Holgado (tempi e cronaca). C’è tempo per migliorare, chi ci riuscirà? Non inizia al meglio però Diogo Moreira, protagonista dopo pochi minuti di un incidente alla curva 7, senza conseguenze per il pilota brasiliano. Turno difficile più in generale per MT Helmets-MSi, visto che nei minuti finali cadrà anche Syarifuddin Azman alla curva 2. Per quanto riguarda la classifica, attenzione all’esordiente David Alonso: ci ha già provato al mattino, ora eccolo al comando della classifica dei tempi alla fine di questa prima giornata al Red Bull Ring. Bel guizzo di Matteo Bertelle, Stefano Nepa è il secondo ed ultimo italiano provvisoriamente in Q2.

Moto3, la classifica delle P2

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti