MotoGP, Marc Marquez: il freddo ‘benvenuto’ a Johann Zarco

Negli ultimi tre Gran Premi, Marc Marquez è arrivato 17°, 19° e 10° nella MotoGP Sprint, quindi nessun punto raccolto per la classifica. I tecnici Honda brancolano ancora nel buio, con il fuoriclasse di Cervera che perdeva un secondo al giro. In Austria è arrivata l’ennesima debacle per il marchio dell’Ala dorata, nonostante qualche aggiornamento tecnico rivelatosi vano.

Un altro tonfo tecnico nel box Honda

Nel weekend di Zeltweg HRC ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico, ma il feeling tra la RC213V e Marc Marquez non è migliorato. “Il feeling con le nuove ali è stato strano. Al mattino ho guidato moto diverse nelle libere tre e nelle qualifiche 1. Nella gara sprint abbiamo usato ancora una volta un assetto diverso, era un po’ confuso. Per domenica sappiamo cosa fare. Ma non si può negarlo: siamo lontani dai top driver”.

Il nuovo aero-pack apporta miglioramenti in frenata e minimizza le impennate, però crea una maggiore resistenza ai flussi d’aria. “Venerdì sera ho guardato i dati e poi ho adattato di conseguenza il mio stile di guida. Ho poi cambiato il mio stile di guida nella terza sessione di prove libere con i punti di frenata. Ho fatto di nuovo progressi nella gara sprint. Fa parte del lavoro di un pilota adattarsi alle nuove circostanze“.

L’evoluzione della Honda e l’arrivo di Zarco

Ancora una volta gli ingegneri della Honda non riescono a migliorare il prototipo e non resta che attendere il test MotoGP di Misano in programma a settembre, quando arriverà anche una nuova specifica di motore. Marc Marquez continua a fungere da “collaudatore”, a provare nuove parti, senza poter ambire alle posizioni di vertice. “È quello che abbiamo fatto nella Sprint. Ho trovato il limite, quindi è il momento di passare ad altro perché stiamo cercando cose, ma il problema rimane lo stesso: mancanza di grip e accelerazione“.

Dal prossimo anno arriverà Johann Zarco in LCR Honda, la sua esperienza in Ducati potrebbe portare benefici all’evoluzione della RC-V. Nell’attesa dell’ufficialità l’otto volte iridato lascia tutto in secondo piano. “Gli do il benvenuto. È un pilota veloce e ha molta esperienza. Ma fondamentalmente non mi interessa chi viene in Honda“.