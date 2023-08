Moto3 Austria: Deniz Oncu di forza, trionfo “alla Oliveira”

Una battaglia incandescente per la vittoria, fino al colpaccio proprio all’ultima curva. Deniz Oncu come Miguel Oliveira nel GP di Stiria del 2021, ed ecco che arriva la sua seconda vittoria Moto3, con il trofeo consegnato da Dani Pedrosa. Che festa per il team di Aki Ajo, ma anche per KTM, che piazza gli “ufficiali” Oncu e Daniel Holgado sui primi due gradini del podio. Li accompagna l’alfiere Husqvarna Ayumu Sasaki, che deve rimandare nuovamente l’appuntamento con la vittoria. La cronaca del GP in Austria.

Moto3, i primi giri: sfortuna Masia

Partono al meglio i ragazzi KTM, che beffano così il poleman Veijer per la testa della corsa. Rossi perde qualche posizione al via, ma è l’unico italiano inizialmente in top 10, in zona punti poi ci sono Nepa e Bertelle, ma bisogna lavorare per provare a recuperare. In poco tempo però abbiamo un gruppetto di sette piloti che sta tentando la fuga, dal quale però si stacca Masia: non un incidente, ma un problema tecnico alla sua Honda proprio in traiettoria, con un grosso rischio per Sasaki che gli è subito dietro e lo tocca al posteriore, fortunatamente senza conseguenze importanti. Stavolta è un brutto colpo di sfortuna per il pilota Leopard, fresco di annuncio per la prossima promozione in Moto2… Il gruppetto al comando intanto sembra sgranarsi: tre in allungo, altri tre poco più indietro, a seguire un trenino più corposo che non riesce però a tenere il passo.

Trionfo al fotofinish

Furusato si vede comminare un Long Lap per un taglio alla nuova chicane, ritiro prematuro per Azman caduto alla curva 3. Tornando davanti, Rossi purtroppo ha perso terreno, mentre Alonso e Sasaki riprendono il terzetto al comando: sarà battaglia a cinque tra ragazzi del gruppo KTM. Anzi, a quattro: Alonso sbaglia e scivola alla chicane a 9 giri dalla fine. Il rookie colombiano tenta la ripartenza, ma la corsa è compromessa, mentre arrivano altri Long Lap per limiti di pista, stavolta per Whatley, Kelso e Ogden. Ma attenzione, è un finale scintillante per la Moto3: Oncu, Holgado, Sasaki e Veijer non si risparmiano davvero, tutti vogliono il trionfo in Austria. Ma è all’ultima curva che si decide tutto: Holgado ripassa avanti a Sasaki, i due allargano, Oncu li beffa entrambi e vola verso il trionfo! Tripudio KTM in casa, italiani invece lontani dalla zona podio: top ten per Riccardo Rossi e Stefano Nepa.

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com