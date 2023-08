Moto3 Austria: che sorpresa Collin Veijer, debuttante in pole!

La pole position che nessuno si aspettava, ruggito di un esordiente al Red Bull Ring. È Collin Veijer, al primo anno nella Moto3 mondiale con Husqvarna Intact GP, il pilota capace di piazzare la zampata vincente. Arriva così la prima emozionante pole position per il numero #95, che scrive un pezzo di storia, visto che è il primo pilota del Paesi Bassi a farcela in questo secolo. I precedenti sono firmati Jurgen van den Goorbergh in Catalunya ed in Repubblica Ceca nel 1999 nella classe 500cc. Veijer si piazza davanti al leader Moto3 Daniel Holgado ed a Deniz Oncu, italiani invece non proprio brillanti, c’è solo Riccardo Rossi in 6^ posizione. La cronaca dei due turni di qualifiche in Austria.

Q1: avanza un italiano

Quattro posti da conquistare in questa prima sessione di qualifiche Moto3. Tra i piloti in azione ci sono anche Matteo Bertelle e Filippo Farioli, così come il pilota MTA Ivan Ortola e Diogo Moreira, assieme a tutti gli altri. Purtroppo il turno del rookie italiano si conclude con una caduta alla curva 4 proprio a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, vanificato quindi l’ultimo tentativo per provare a migliorarsi. Comanda Ryusei Yamanaka, a sorpresa l’unico pilota MT Helmets-MSi che passa il turno, Diogo Moreira invece è fuori. Ce la fanno anche Matteo Bertelle, Taiyo Furusato e Ivan Ortola.

Q2: prima pole del rookie Moto3

I quattro si uniscono agli altri 14 già passati in questa sessione, tra i protagonisti anche i nostri Fenati, Rossi e Nepa, ma ci sono subito problemi per il #55 del team Snipers, immediatamente fermo a bordo pista. In seguito ci si scatena, sono tanti i piloti a caccia della pole position. Incluso il leader Moto3 Daniel Holgado, ma non solo: arriva infatti la sorpresa Collin Veijer, è proprio lui l’autore della pole position sul tracciato austriaco! Male invece David Alonso, incappato in un incidente alla curva 3 proprio sul finale. Nepa infine finisce sotto investigazione: era lento in traiettoria con i due piloti Leopard in arrivo per i propri giri veloci.

