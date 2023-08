Il campione della MotoGP Francesco Bagnaia comanda la classifica piloti e si avvia speditamente verso il secondo titolo mondiale. Conosce perfettamente i limiti e i punti di forza della Ducati Desmosedici e può godere del massimo supporto tecnico in questo momento. E con Enea Bastianini in grande difficoltà nell’altro angolo del box, ‘Pecco’ può avere strada libera verso la riconferma iridata,

Bagnaia eroe del momento

Nonostante la supremazia del momento, Bagnaia conserva la sua grande umiltà e vive sempre un po’ dietro le quinte del paddock. Non ha mai dimostrato quel forsennato desiderio di mettersi in mostra, di vivere la gloria del momento, di apparire ad ogni costo in tv e sui giornali. Qualcuno in Spagna finge di non sapere chi sia il campione del mondo… Cosa manca per essere una star? “Essere più carismatici, ma questo non si impara. Sono molto diverso da com’era Valentino (Rossi) e non voglio essere un personaggio ma essere me stesso – ha raccontato ad ‘AS’ -. Le persone stanno iniziando a capire come sono, e questo mi piace, perché non voglio iniziare ad essere quello che non sono“.

La mancata eredità di Rossi

Parte del merito del suo successo è da attribuire al suo mentore Valentino Rossi e alla VR46 Academy. Insieme a loro è cresciuto, ha migliorato lo stile di guida, ha trovato i giusti canali per inserirsi ai vertici. Dal Dottore non può avere ereditato tutto, manca ancora “la mentalità, la forza che aveva in testa quando le cose non andavano. Sono stato in grado di vincere quando un altro pilota era molto più veloce, e poco a poco lo sto imparando. Era molto più carismatico e mi piaceva vedere i suoi festeggiamenti. Aveva risposte per tutti che non ti aspettavi. Voglio imparare da lui sulla capacità di andare forte quando le cose vanno male, ma Valentino era su un altro livello“.

Il merito della Ducati

Il nove volte campione del mondo ha avuto anche il grande coraggio di passare dalla Honda alla Yamaha, per dimostrare a tutti di essere il migliore. Alcuni già vociferano che Francesco Bagnaia sia il migliore solo grazie alla Ducati… “Lo dicono in tanti, ma sto vincendo in casa e, per il momento, non mi dà fastidio. So qual è il mio potenziale. So quante volte sono avanti e altre dietro. Il massimo che sto mostrando a me stesso e a chiunque conosca questo sport è il potenziale che ho. Quando mi stancherò ci penserò, ma per ora non mi dà fastidio che lo dicano – ha concluso il talento piemontese -. L’unico che sta sempre costantemente davanti con la Ducati sono io“.

