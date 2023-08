MotoE Austria, Gara 1: Ferrari la butta via, Casadei in trionfo

Sembrava ormai fatta per Matteo Ferrari, che stava volando verso la vittoria e la leadership MotoE. E invece all’ultimo giro il colpo di scena che non ti aspetti: la scivolata alla curva 7 che pone fine ad un trionfo ormai quasi conquistato. Ringrazia Mattia Casadei, che ha strada libera e conquista un nuovo importante trionfo in gara, ma sorride anche Jordi Torres che, nonostante le difficoltà, allunga nella generale. Festeggia pure Kevin Zannoni, finalmente è arrivato quel primo podio tanto cercato. E c’è ancora una corsa da disputare, vedremo come se la caveranno i ragazzi MotoE. La cronaca della prima gara in Austria.

MotoE, qualifiche e penalità

Piazza d’onore per la prima volta per Kevin Zannoni, autore della pole davanti a Mattia Casadei ed a Eric Granado. Non sono in prima fila infatti né Matteo Ferrari né il leader MotoE Jordi Torres, quest’ultimo anzi 8° in griglia (tempi e cronaca delle qualifiche). Ricordiamo anche che Miquel Pons dovrà scontare una Long Lap Penalty nel corso di questa gara per l’incidente che ha mandato a terra Alessandro Zaccone subito al via a Silverstone.

MotoE Gara 1

Zannoni scatta perfettamente e vola subito al comando, seguito da Granado, Casadei e Ferrari addirittura appaiati nelle prime curve. Finisce subito purtroppo la prima gara austriaca per Mantovani, protagonista di un violento highside alla curva 6 dal quale si rialza incolume. Guardando la testa della corsa sono Zannoni, Casadei, Ferrari e Granado i più agguerriti nella lotta per la vittoria. L’alfiere Gresini però deve sfruttare le difficoltà di Torres, bloccato più indietro, e non perde poi troppo tempo: attacca gli avversari e prende il comando a tre giri dalla fine. Che peccato invece per Okubo, saldamente in top 5 prima di una scivolata in solitaria… Arriva una Long Lap per Spinelli per limiti di pista, mentre davanti la situazione sembra ormai consolidata. Ferrari sta volando verso la vittoria e la leadership, con qualche decimo di margine su Casadei, mentre Granado e Zannoni seguono poco più indietro. Ma il colpo di scena arriva a tre curve dalla bandiera a scacchi: Ferrari è a terra! Adesso sì che la faccenda si complica… Mattia Casadei non ha più rivali, i due inseguitori sono ad un secondo: è un nuovo trionfo per il pilota Pons. Festeggia anche Kevin Zannoni, finalmente sul podio della MotoE.

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com