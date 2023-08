MotoGP, Valentino Rossi in missione mercato: i nodi da sciogliere

Uno dei momenti clou del sabato di Zeltweg è stata la presenza di Valentino Rossi nel paddock della MotoGP. Il fuoriclasse di Tavullia, che ha recuperato Marco Bezzecchi sul suo scooter quando la sua moto si è fermata per mancanza di carburante, è ritornato bordo pista per assistere da vicino i piloti del suo team Mooney VR46. Un autentico portafortuna, considerando che il ‘Bez’ ha centrato il miglior crono.

Bezzecchi in scooter con Valentino Rossi

Quando al termine delle FP2 Bezzecchi si è arrestato con la sua Ducati Desmosedici GP22, il destino ha voluto che a breve distanza ci fosse il suo mentore Valentino Rossi. “Una volta finita la benzina ho pensato di andare il più lontano possibile. Ma una volta che ho girato l’angolo l’ho visto e ho detto ‘Okay’ lì’, quindi ho detto ‘ok, mi fermo qui’. È stato bellissimo andare in scooter con lui, abbiamo parlato un po’. Ci siamo anche persi, non sapevamo come tornare, perché non conosco i percorsi di servizio. Ma per fortuna abbiamo trovato la strada”.

I nodi del mercato piloti MotoGP

Il pilota riccioluto romagnolo è ormai un perno centrale del progetto VR46, sempre più veloce, sempre ai vertici di classifica, in lotta per il titolo MotoGP. La presenza di Valentino Rossi non è certo casuale in questi giorni caldi di mercato, dove si rischia di perdere Marco e vederlo passare in Pramac. Un’opzione che si vuole evitare ad ogni costo, anche a costo di non affidargli una moto ufficiale nel 2024. Nel mezzo ci sono Franco Morbidelli, in cerca di una sella in Ducati dopo l’addio alla Yamaha, e Johann Zarco, ormai stufo di attendere le vicende di mercato per poter firmare l’eventuale rinnovo con Paolo Campinoti.

Marco Bezzecchi ha tutta l’intenzione di restare. Si trova benissimo con la squadra, ha già collezionato due vittorie in gara e un successo nella Sprint. A premere per la riconferma, anche un discorso economico: nel 2024 e-Bay sarà il nuovo main sponsor al posto di Mooney, e nelle trattative si è garantita la continuità alla squadra. Dal canto suo Zarco sta valutando l’offerta di Honda e Lucio Cecchinello, con un contratto biennale rispetto a quello annuale che Ducati e Pramac porgono sul tavolo. E poi c’è Morbidelli, molto desiderato da LCR e dal team di Campinoti, pronto ad offrirgli una moto ufficiale. Una ipotesi che probabilmente non va giù a Bezzecchi. Da qui a Barcellona il triangolo Bezzecchi-Zarco-Morbidelli dovrà sciogliere ogni riserva.

Intanto Gresini ha confermato da tempo l’addio di Fabio Di Giannantonio, al suo posto potrebbero arrivare Jake Dixon, fortemente spinto da Dorna per interessi economici-televisivi. In alternativa potrebbero approdare Morbidelli o Tony Arbolino.