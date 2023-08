MotoGP Austria: Aprilia e KTM d’attacco, ma è pole di Bagnaia

Una battaglia davvero intensa al Red Bull Ring, solo alla fine emerge Francesco Bagnaia. Il campione MotoGP in carica regola all’ultimo le agguerrite Aprilia e KTM, che a lungo si contendono la prima casella in griglia. Alla fine entrambi i costruttori sorridono comunque, visto che hanno un loro alfiere in prima fila accanto al pilota Ducati. Sarebbe stato però un bel momento per la casa di Noale: è arrivata infatti la notizia della scomparsa a 80 anni di Roberto Colaninno, protagonista di tante storie italiane, inclusa appunto Aprilia. Ecco come sono andate le due sessioni di qualifica in Austria.

Q1: Marquez sempre più giù

Concluse le Prove 2, si passa direttamente alle due sessioni cronometrate. Marc Marquez sta diventando un abitudinario di questo primo turno, che condivide con tutte le altre Honda. Enea Bastianini invece continua a non trovare la quadra in sella alla GP23 ed è in difficoltà anche in questa sessione. Nessuno dei due riuscirà ad avvicinarci alle posizioni utili per passare il turno… Cosa che invece riesce senza problemi in primis a Jack Miller, anche Pol Espargaro sembra avere il guizzo vincente per farcela, ma l’arrivo di Luca Marini passato in vetta lo spinge giù in terza posizione, vanificando gli sforzi. Alla fine è l’alfiere KTM a chiudere al comando, seguito dal pilota VR46.

MotoGP Q2: Espargaro che peccato

Gli ultimi due si uniscono quindi ai 10 protagonisti già passati ieri in questa seconda sessione di qualifiche. Le Aprilia partono davvero a tutto gas: Espargaro, Oliveira e Vinales si alternano al comando, ma ruggisce da subito anche Binder, si lancia nella mischia pure Quartararo, immancabili ovviamente le Ducati. È una battaglia decisamente serrata, un peccato però che si perda Aleix Espargaro per un incidente alla curva 3… Maverick Vinales invece appare vicinissimo al ritorno in pole, sembra ormai fatta davanti alla coppia KTM, ma qualcuno non è d’accordo. Francesco Bagnaia piazza la zampata e soffia la pole ad Aprilia per appena 37 millesimi. Martin invece si vede togliere il giro utile per un passaggio sul verde alla curva 8.

Foto: Valter Magatti