MotoGP Austria: Prove 2 a Binder, da KTM “Nessun’altra novità”

Ultima sessione di prove per la MotoGP vede il pilota fresco di rinnovo al comando. Brad Binder festeggia il prolungamento del contratto con KTM piazzando il miglior crono nelle Prove 2, anche se si aggiunge una caduta senza conseguenze. Non l’unico incidentato, ma non ci sono problemi neanche per Fabio Di Giannantonio, problemi tecnici invece per Aleix Espargaro. Turno conclusivo prima delle qualifiche, vediamo com’è andata.

Binder confermato, il resto ancora no

Il sabato di GP è iniziato con l’annuncio del rinnovo di Brad Binder con KTM fino al 2026 (i dettagli). Un’ufficialità che non ha colto nessuno di sorpresa, mancava solamente la firma per un binomio che sta facendo grandi cose anche in MotoGP. I dubbi sono per le altre selle, troppi piloti per pochi posti. Come si muove KTM, ha deciso? “Non ci sono altre novità, non ci saranno quindi altri annunci per questo weekend” ha dichiarato invece Pit Beirer a motogp.com nei primi minuti delle Prove 2. “Stiamo cercando una soluzione per tutti i nostri piloti.” Una data di scadenza c’è, ma Beirer mantiene il massimo riserbo. Non ci resta quindi che attendere gli annunci ufficiali, quando arriveranno.

MotoGP Prove 2

La classifica per le qualifiche s’è decisa ieri, qui tutti i tempi. Questa sessione torna utile per continuare a lavorare soprattutto per le due gare in programma, riprendendo il lavoro delle Prove 1. In occasione di questo GP però sono arrivate anche alcune novità aerodinamiche in primis per Honda e Yamaha, alla ricerca del passo avanti per poter tornare ad insidiare le case europee.

Anche Ducati però ha portato qualcosa, precisamente un nuovo profilo aerodinamico testato in particolare da Bagnaia. Notata anche un aggiornamento sulla RS-GP del collaudatore Savadori per evitare al massimo il surriscaldamento della gomma. Stessa prova che sta facendo anche KTM sulla RC16.

A referto un incidente proprio per il pilota fresco di rinnovo: Brad Binder incappa in una scivolata alla nuova chicane, pilota OK e ripartito poco dopo. Nel minuto finale abbiamo anche una caduta per Fabio Di Giannantonio alla curva 9, nessuna conseguenza per l’italiano. Aleix Espargaro invece non riesce a tornare al box, c’è un problema alla sua RS-GP, ma tiene l’ottimo passo appena dietro al compagno di box Maverick Vinales in questa sessione. Ecco com’è andato quest’ultimo turno.

Classifica MotoGP

Combinata Prove 1-2

